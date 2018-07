Celé léto jsem opravdu dřel, tvrdí pardubický útočník Perret

„Jsem moc rád zase zpátky v kabině Dynama. Už se nemohu dočkat nové sezony,“ vyhlásil po příjezdu Perret, jenž se představil na letošním světovém šampionátu v dánské Kodani. V sedmi zápasech za Francii si připsal čtyři body za gól a tři asistence.

„Těší mě, že jsem si na mistrovství světa zahrál. Po něm jsem chodil hodně do posilovny a jednou týdně na led, abych se co nejlépe připravil na příští extraligový ročník,“ nastínil Perret svůj dosavadní letní program. Čas nebyl skoro ani na dovolenou.

„Odpočinul jsem si týden a půl, ale jinak jsem neustále trénoval, chci být opravdu co nejlépe připravený,“ tvrdil Perret.

Navzdory veliké dřině během léta působil po návratu do Pardubic svěže. „Musím se přiznat, že se cítím opravdu skvěle, a to nejen po fyzické stránce. Vracím se s pocitem dobré formy, navíc do známého prostředí, které mám rád. I proto se už vážně nemůžu dočkat až to všechno vypukne,“ opakoval Perret.

V kabině na něj čeká parťák z krajiny galského kohouta Sacha Treille, ale minimálně v přípravné fázi sezony to nebudou jediní dva Francouzi v Dynamu. Perret s sebou totiž přivezl i krajánka Huga Galleta, jenž se bude teprve rvát o své místo v konečném kádru.

„Je výborný! Známe se z působení v národním týmu a mám ho moc rád. Nachází se v podobné situaci jako já loni, přeju mu hodně štěstí, abychom všichni společně mohli nosit pardubický dres. Hugo by určitě byl týmu nápomocen,“ adresoval Perret svému parťákovi slova chvály.

A právě proto, že si je vědom, čím si Gallet letos prochází, chce mu být maximálně po ruce. „Mně loni hodně pomohl Sacha, takže budu mile rád k dispozici i já Hugovi, když to půjde,“ nebránil se třiadvacetiletý křídelník.

Nadšení z blížící se nové sezony je z něj opravdu znát, dokonce během léta zapracoval i na angličtině. „Snažil jsem se ji zlepšit, ale ještě to není ono,“ přiznal Perret.

Vedle všeho toho trénování a dovolené nezapomněl také sledovat dění v pardubickém klubu. „Slyšel jsem o všech novinkách, vím o kvalitní přípravě, která nás čeká nejen v podobě turnajů v Hradci Králové a u nás, a také jsem si důkladně prostudoval extraligový los. Už abychom vyjeli na led v prvním domácím utkání proti Vítkovicím,“ chrlil ze sebe Perret.

V pondělí večer si společně s Galletem a dalšími spoluhráči na hodinku poprvé osahal pardubický led, na který teď bude chodit skoro každý den až do konce extraligové sezony.

Za týden Dynamu začíná seriál jedenácti přípravných utkání, z nichž poslední sehrají Pardubice 6. září od 15.30 s Mladou Boleslaví na jejím ledě.