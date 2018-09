Escobar z NHL? Voráčkova parťáka podezírají z obchodu s kokainem

Když před třemi lety zastavili policisté Jarreta Stolla, toho času hráče Los Angeles, našli u něj 3,5 gramu kokainu. Bylo z toho velké haló.

O tom, že v NHL známá droga frčí, se ale vědělo.

Vždyť nešlo o první takovou kauzu, stačí si vzpomenout třeba na Ryana Malonea či Dona Murdocha, u něhož kdysi našli „sníh“ zabalený v ponožkách. Však i vedení zámořské ligy před třemi lety přiznalo: „Počet pozitivních testů na kokain stále roste.“

Jenže podezření, jemuž čelí Lehterä, to je jiná káva. Vždyť hokejista v tomto případě není spotřebitelem, nerozvážným milionářem, co si šňupne pro zábavu nebo kvůli lepší koncentraci při zápase. Ne, hráč NHL má být zapojen do gangu, který drogu pašuje a prodává.

Vše mělo proběhnout následovně: početná skupina měla dovézt kokain z Nizozemska a následně jej loni v lednu prodávat v Tampere a okolí, mimo jiné po restauracích. Postupně distribuovala na dva kilogramy populárního stimulantu.

Letos v létě pak finská policie provedla zátah na chatě, kterou vlastní Lehterä, a zadržela tam několik podezřelých. Kromě toho také zabavila peníze, zlato, šperky a další cennosti v hodnotě 650 tisíc euro. Třicetiletý útočník zrovna nebyl na místě. Zatím navíc ani nebyl z ničeho obviněn.

Spoluhráč Michala Neuvirtha, Jakuba Voráčka či Radka Gudase je nicméně jednou z 23 podezřelých osob. Sám pro televizní stanici MTV.fi jakékoliv zapojení do drogového gangu popírá.

„Ale víc to komentovat nebudeme, protože vyšetřování není ukončeno,“ dodává jeho právník Ari Nieminen. Stejnou taktiku razí i Ron Hextall, generální manažer Philadelphie.

Lehterä si s ním už o celé situaci promluvil, Hextall se před zámořskými novináři pochopitelně zdržel jakýchkoliv prohlášení. Mlčí i NHL, byť alespoň oznámila, že záležitost kolem finského hráče prozkoumá.

Za mřížemi skončilo kvůli zmíněným dvěma kilogramům kokainu už sedm lidí. Spekuluje se, že obchodovali také s anfetaminy a dalšími drogami.