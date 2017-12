Pardubickou defenzivu vyztuží Hrabal, muž s reprezentační zkušeností

Hokej

Zvětšit fotografii Josef Hrabal (vpravo) bojuje o puk v duelu s Finskem | foto: Reuters

dnes 11:57

Není to tak, že by tiskový mluvčí pardubického hokejového klubu Jan Hrabal musel v nouzi sáhnout po bruslích a zapojit se do tréninku. Vedení Dynama totiž přivedlo Hrabala s křestním jménem Josef.

Dvaatřicetiletý obránce s reprezentačními zkušenostmi přichází na hostování z Třince, za který ale letos nenastoupil ani do jednoho duelu. „Chceme před náročnou druhou polovinou prosince a těžkým lednem, kdy hrajeme mnoho extraligových utkání, posílit naši defenzivu. Pepa sice od začátku sezony nikde nehrál, dle našeho názoru je kvalitním ofenzivním obráncem, který nám může vypomoci v momentech, kdy to tým bude nejvíce potřebovat,“ okomentoval příchod nové tváře předseda představenstva a generální manažer Dušan Salfický. Vsetínský rodák se zatím připravoval individuálně nebo s juniorským týmem. V nynější reprezentační přestávce se již připojil ke zbytku týmu, v němž řadu nových spoluhráčů zná. „Čekal jsem na vyřízení transferu z Třince, vše se dotáhlo v pátek. To už jsem měl představu, kam bych chtěl jít, a rozhodl jsem se pro Dynamo. Chtěl jsem co nejdříve se vrátit do práce. Trénuji od pondělí, přestože spoluhráči měli dvoudenní volno,“ řekl Hrabal, který dříve nastupoval i ve Švédsku, Finsku a Kontinentální hokejové lize. Prvním testem pro něho bude utkání ve Vítkovicích, které Dynamo sehraje příští středu.