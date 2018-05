Jandač: Po první třetině opadlo tempo a nám už chyběl hlad po gólech

Kodaň (Od našeho zpravodaje) - Byl to první zápas na šampionátu v Dánsku, kdy se nemusel na střídačce do posledních vteřin nervovat. Hokejová parta trenéra Josefa Jandače totiž v poklidu proti Bělorusku mířila za vítězstvím. „Po první třetině se už utkání spíš jen dohrávalo,“ věděl kouč. Ale co - hlavní jsou tři body, zvlášť když tým den předtím hrál těžký mač s Ruskem.