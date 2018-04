Jandač doporučil Straku a Zábranského. V Rusku chci přežít dva roky, říká

Po mistrovství vám končí smlouva. Proč jste se rozhodl neprodloužit?

Vzhledem k tomu, že na akcích, jako byl Světový pohár, olympiáda a mistrovství světa, jsme neudělali medaili, tak nechci setrvávat ve funkci, abych dostával pod zbytečný tlak sebe nebo i český hokej, jestli jsme pod mým vedením schopni získat medaili, nebo ne. Takže máme před sebou poslední akci, na tu se budeme soustředit, pak si podáme ruce a rozejdeme se s veškerou úctou.

Doporučil jste šéfovi svazu svého nástupce?

Ptal se a pro mě jsou ta jména naprosto jasná - Martin Straka a Libor Zábranský, to jsou pro mě výrazné osobnosti jak z hlediska hráčské minulosti, tak mají úspěchy i teď na trenérském poli. Nemají třeba tolik odtrénováno, ale když kolem sebe budou mít silný realizační tým, tak by to neměl být problém. Jsou to pro mě ti správní Češi, kteří budou mít k národnímu týmu vztah. Myslím, že ho mám já, stejně tak ho měli i přede mnou Vláďa Vůjtek, Vláďa Růžička, i ten Lojza (Hadamczik) - ačkoliv se nemusíme - tak chtěl pro tým určitě to nejlepší. Je třeba, aby ten nástupce stál pevnýma nohama na zemi a nenechal se rozj...t venkovními vlivy.

Jakou byste jim dal radu?

Aby měl hlavně silný realizační tým. Aby nepodlehl nějakým tendencím či mediálním přestřelkám, jestli novináři osloví Frantu, Pepíka, nebo někoho jiného podle toho, zda zrovna potřebujete kritiku, nebo pochvalu. Nepodlehnout tomu a vzít si silný, výborný a pracovitý realizační tým. Ten štáb musí být dostatečně široký na to, aby se mohl připravit na soupeře, rozdělit si speciální týmy, vhazování, všechny tyhle situace, aby pak hráči měli servis, na který jsou zvyklí.

Čím vás oslovil Magnitogorsk?

Rozhodoval jsem se poměrně dlouho a kontakty probíhaly historicky už dříve. Já jsem to probíral hlavně s rodinou, protože to je a bude pro mě priorita. V době, kdy jsem nabídky dostával, tak jsem je odmítal, protože to nebyly destinace, kam by mohla jít rodina se mnou. Jen po mistrovství světa v roce 2010 přišla nabídka z Kyjeva - ve městě byly anglické školky, měli jsme už vybrané bydlení, ale pak klub nedostal licenci, protože rekonstruoval tribuny. Pak už ta konstelace nikdy taková nebyla. Až teď přišla. Magnitogorsk je klub, který patří do špičky KHL. Má ambice a já měl pocit, že kdybych tu nabídku nepřijal, tak už by mi ji nedali.

Nešlo tedy odmítnout?

Šlo. Už jsem to v minulosti několikrát odmítl. Teď jsme si to ale vyříkali doma, děti zvládnou školu, žena už to bude mít trošku jednodušší a beze mě se obejdou. Bude se nám stýskat, máme nějaký plán, abychom se navštěvovali. Ale pro mě je tento tým z KHL hrozně zajímavý.

Je to i osobní výzva?

Ano. Potěšil mě jejich velký zájem. I přítomnost Viktora Kozlova rozhodla. On dodělával sezonu a teď mi bude dělat asistenta. Sám říkal, že by se rád přiučil. Pro mě by bylo vítězstvím, kdybych přežil celé dva roky. To znamená, že by přišel výsledek. Když ne, půjdu pryč, tam to rychle sundávají. A druhé vítězství by bylo, kdyby to pak Viktor ode mě převzal a něco se naučil.

Řešil jste angažmá i s útočníkem Janem Kovářem, který v klubu působil?

Bavil jsem se s ním, jak klub fungoval. Poslední sezona nebyla úplně optimální, ale nějaké informace jsem od něj taky dostal. Skončila mu smlouva. Zájem je o něj v klubu veliký, má tam hodně dobré jméno i postavení. Zanechal za sebou v Magnitogorsku výraznou stopu. Nabídku má, váží si ho, ale další kroky jsou spíš na něm, jak se rozhodne.

Vy byste ho jako trenér určitě chtěl, že?

Bavil jsem se s ním o tom. Ale jestli on to takhle cítí, že má i jiné zajímavé možnosti, rozhodne se podle sebe. Třeba chce i nějakou změnu. Už tam je přeci nějakou dobu. Nemám rád nějaké přemlouvání, půjde o svobodné rozhodnutí.

Za asistenta jste si vybral i Jiřího Kalouse. Proč jeho?

Sami mi nabídli, jestli bych si nechtěl přivést nějakého kolegu, se kterým se mi dobře dělá a věřím mu. Měl jsem ještě jednoho trenéra z Česka, který by šel se mnou. Ale oni se i vzhledem k trenérské zkušenosti Jirky Kalouse rozhodli pro něj a my jsme na sebe zvyklí. Vím, co od sebe můžeme očekávat. Dobře vytváří servis, přípravy, videa, rozbor hry soupeře.

Je důležité i pro český hokej mít trenéry v zahraničí? Že se přiučí, něco pak přinesou zpět?

Nejdůležitější podle mě je mít kvalitní trenéry doma, aby hráči dostávali co nejlepší trénink, servis, zlepšovali se. Máme tady teď novou generaci, můžeme se bavit o nějakém nádechu. Ale je potřeba to posouvat dál a dál. Aby přišly další ročníky. Věřím, že to kluci potvrdí, že to není jen nějaké vzplanutí, že si kluci čuchli k NHL a konec. Svoje role si musí ještě teprve uhrát. Kvalitu mají, budou ji mít, věřím, že se nezblázní v hlavě. Máme trochu problém vzadu, vepředu jsou Nečas, Zadina, Kaut, Chytil, Chlapík. To samé Vrána, Pastrňák, Kaše. Ale v obraně máme momentálně problém. A myslím, že i top světového gólmana, který dovede ukrást zápas, v NHL momentálně nemáme.

Třeba se po dvou letech vrátíte a budete u reprezentace pokračovat.

Nevím. Může se stát, že mě brzy vyhodí a budu zpátky raz dva. Anebo tam taky nějaký čas strávím. Uvidím. Ale tohle je dospělý hokej, já u něj dělal celou dobu. My potřebujeme super trenéry u mládeže, abychom posouvali trenérské řemeslo trochu dál, aby oni měli výborné podmínky i motivaci, trávili na zimáku čas, nedělali souběžně nějakého pojišťováka. Potřebujeme, aby se makalo na plný úvazek, to je nejdůležitější pro náš hokej. To, že budeme mít v dospělé kategorii trenéra v zahraničí, je dobrý. Ale aktuálně to není nejdůležitější.

Jak jste na tom s ruštinou?

Určitě se do toho budu dostávat víc a víc, ale myslím, že jsem připravený natolik, abych mohl plnohodnotně vést v ruštině trénink. Na tom jsme se s klubem i domluvili. Angličtiny už tam měli dost; byl tam Paul Maurice, Mike Keenan, ale měli tam pak k dispozici i tlumočníka, protože ne všichni Rusové třeba rozuměli. A víme všichni dobře, že když na Rusa mluvíte rusky třeba i s chybami, ocení to daleko více, než když na něho mluvíte anglicky.