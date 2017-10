Český kouč Jandač o NHL i blížící se olympiádě: Mrzí mě hráči na farmě

Nelze se divit jeho zklamání - postupně mu v předolympijských sezonách za moře „utekla“ téměř celá evropská obrana a Šimek s Jeřábkem, na které spoléhal, jsou jen na farmě. Ani ostatní nemají bůhvíjaký prostor. „Máme tam hlavně kluky, kteří hrají ve čtvrté lajně a bojují o třetí, to je naše účast v NHL.“

Ale zase se nemůžete jejich touze po NHL divit, že?

Ano, kluci jako Kuba Jeřábek mají určitý věk (26 let). Je to jejich poslední šance. Kdyby to nevyzkoušeli, v budoucnu by si to vyčítali. Takže hráče chápu, ale pro nás jako reprezentaci je blbé, že je přeřadí na farmu. A můj subjektivní pocit je, že z ní se pak do Evropy vracejí mnohem horší. Viděl jsem to u jiných kluků, kdyby se rozhodli z AHL vrátit dřív, tak měli mnohem větší šanci v NHL nakonec prorazit.

Na druhou stranu se však objevila mladá vlna - v kempu uspěli teenageři Nečas s Chytilem.

To je super, ale stejně bych počkal, až se tam oba zadrápnou. Nečas byl v extralize výjimkou, hodně hrál. Navíc si ho Erat jako týmový lídr vzal pod sebe. Jenže když nastala v Brně panika, protože se nedařilo, tak taky nehrál. A NHL? Vážně bych u nich ještě počkal. V Americe se často chválí, ale... Podívejte na Hyku v Las Vegas. Pěli na něj chorály, ale stejně ho fláknou na farmu. A pořád se hlavně bavíme o hráčích ze čtvrté lajny, kteří tu NHL jen oblíznou, než o lídrech týmů. Taková je realita.

Obránce Šulák ale místo ní bude hrát ve Finsku a může tak jet na olympiádu. Ve smlouvě má možnost návratu i Jeřábek.

Je na seznamu hráčů, které můžeme na olympiádu nominovat. Ale mám informace, že na farmě zůstane a zkusí se probít do NHL.

Hráče bez smlouvy neláká olympiáda?

Zbyněk Michálek prý hledá angažmá v Evropě, aby se o olympiádu pokusil. Jiní hráči nejsou. Hudler? Toho neřeším. O Kindlovi nemám informace, další jsou zranění.

V Koreji jste byl na inspekci. Jaké jsou předolympijské dojmy?

Že je olympiáda zatím tolik netankuje a hokej je druhořadý sport. Na druhou stranu tím, že postoupili do A skupiny mistrovství světa a dostali se i na domácí olympiádu, jsou v euforii a přemýšlejí, že by postavili tým pro KHL. A co se týče podmínek pro trénování, tak těch je tam málo. Vše je spíš připravené na short track, takže i šatny jsou malé.

I tak jste tam domluvili kemp.

Ano. Poletíme 7. února do Soulu, kde budeme trénovat v univerzitním kampusu. 11. sehrajeme přátelák s Finskem, o den později se přesuneme do olympijské vesnice a 15.začínáme turnaj. Letěli bychom i dřív, ale problémem jsou termíny. Hráče oficiálně dostaneme až sedm dní před akcí a ještě 8. února se hraje extraliga. Zkusíme navrhnout, aby se to kolo přeložilo.

Zato KHL, ze které budete mít nejvíc hráčů, končí už 23. ledna.

Tam mají vládní zadání, aby uspěli. Už loni v Koreji hráli testovací utkání, rok dopředu si v Soulu zabrali areál pro tréninkový kemp. Před ostatními jsou o rok vpřed. Přesto je tu jedno ale... Když se týmy z KHL šprajcnou, mohou nám dle pravidel hráče uvolnit až 8. února, týden před začátkem. I proto možná budu teď dělat kompromisy.

Jaké?

Měli jsme představu, že na turnaje Euro Hockey Tour budeme brát to nejlepší. Kdyby nebyl olympijský rok, vezmu mladé, abychom zase víc hráčů obouchali. Ale teď nebudeme experimentovat. Jenže se může stát, že z nějakého klubu budou naléhat, abych hráče nechal v Rusku, že mi ho na oplátku pak do kempu pustí hned v lednu.

A dojmy z hráčů v KHL?

Co se týče brankářů, tak Furch si vede o něco lépe než Francouz, ale je to tím, že chytá víc. U hráčů si Rusové hodně chválí Sekáče, spokojeni jsou se Stránským. Naopak Honza Kovář si vede relativně špatně, Polášek je nespokojený. A i ve Slovanu - při té bídě, co v lize předvádí - nejsou Češi bohužel nejlepší.