„Jsme samozřejmě rádi za vítězství, nicméně si nemyslím, že bychom byli lepším týmem. Naopak jsme byli horší, rozhodly speciální týmy,“ ocenil Jandač v rozhovoru s novináři formace na přesilovky a oslabení.

„My jsme dali góly z přesilovek a ubránili četná oslabení, což si myslím, že rozhodlo,“ zdůraznil Jandač, jehož tým posbíral devět dvouminutových trestů a dvakrát se na ledě ocitl dokonce jen ve třech. „Trochu vázl pohyb, z toho pramenily fauly, možná tam byla i určitá nešikovnost. A taková hra by se nám v budoucnu nemusela vyplatit.“



Devětačtyřicetiletému kouči se nepozdávalo více věcí. „Faulovali jsme a někdy jsme nechali Finy, aby nás přečíslovali a nedokázali jsme si ohlídat ty jejich rychlé přechody středního pásma. Tam jsme někdy zbytečně propadali. Také si myslím, že jsme málo drželi puk na útočné polovině,“ ohlížel se Jandač.

Náznak radostného úsměvu na jeho tváři nevyvolala ani otázka na druhou útočnou formaci, kterou trenéři složili z mladých zámořských posil Filipa Zadiny, Filipa Chytila a Dmitrije Jaškina. Zadina přitom otevřel skóre a Jaškin dal v polovině třetí třetiny vítězný gól. „Tam to bylo střídavě oblačno,“ uvedl Jandač.

Přes zaváhání při jediné inkasované brance se výborným výkonem ukázal gólman Pavel Francouz, který si připsal 34 úspěšných zákroků. „Pavel pro nás byl základním stavebním kamenem. Právě on nám dal šanci vyhrát,“ prohlásil Jandač. „A dalším pozitivem jsou určitě využité přesilovky,“ doplnil.

V sobotním duelu se Švédy se sestava změní. „Zase to nějak proházíme a nasadíme do hry kluky, kteří dneska nehráli. Do tréninku půjdeme všichni a někdo pak zápas vynechá a bude mít odpočinek,“ konstatoval Jandač, ale více k chystaným zásahům do sestavy zatím neprozradil.