Skvostný obrat. Není možné, aby nás Finové tak přejeli, štvalo Jandače

Čím to, že vás Finové první dvě třetiny výrazně přehrávali?

Byli jsme horším týmem, vůbec se nám nedařilo. Nebyli jsme schopní se jim vyrovnat v rychlosti. Poslední třetinu jsme ožili, zamíchali jsme se sestavou, začali jsme hrát a Finové byli statičtí.

Natěšení fandové vyprodali O2 arenu. Byl jste i kvůli tomu z výkonu zklamaný?

Byl. Říkal jsem si, že není možné, aby nás Fini takovým způsobem přejeli. Nevím, jestli se nám pak trošku rozjezdili nohy, ale dvě třetiny to nebylo ono.

Při přesilovce v prostřední třetině fandové dokonce začali nespokojeně pískat.

Obraz hry byl stejný jako při hře pět na pět. Přesilovka byla špatná, vždyť šance si tvořil soupeř. Asi to byla nějaká nervozita nebo nevím. Pak to z nás spadlo, nebylo co ztratit a třetí třetinu jsme se do toho dostali. A taky jsme nakonec v pohodě ještě mohli vyhrát v základní hrací době.

Veliký podíl na obratu má autor hattricku Martin Růžička (rozhovor s českým spasitelem čtěte zde). Co říkáte na jeho výkon?

Je to střelec a potvrdil to. Jsme rádi, že jsme góly dali a je v podstatě jedno, kdo je dá. A pochopitelně jsem Martinovi gratuloval k hattricku.

Věříte, že si může střeleckou pohodu přenést i do zbytku Channel One Cupu?

Nechtěl bych nějak předjímat, že dal hattrick. Dvě třetiny taky hrál ho.no... Tím hattrickem pomohl mužstvu. Je to jeho parketa, je to jeho hokejová přednost, je to pointmaker. V nároďáku měl v historii vždycky trošku smůlu. Je důležité, aby to z něj opadlo, už má něco za sebou. Je podstatné, aby se nestresoval a nenervoval a zabojoval o olympiádu.

Dva ze tří gólů zaznamenal v početních výhodách. Zůstane členem přesilovkové formace i poté, co se vrátí zranění reprezentanti?

Je to hráč do přesilovky, není to moc hráč do oslabení. V klubu je zvyklý hrát spoustu minut. V přesilovce je to jeho strana, jeho parketa. Umí to trefit a dát gól.

Dumal jste dlouho, zda Růžičkovi dát takovou důvěru?

Dlouho jsem neváhal. Moje představy byly trošku jiné, ale omluvenkami se to rozházelo a totálně posunulo. Původní plán byl jiný, ale změnilo se to a když se to tak vyjevilo, dali jsme ho do první lajny nalevo, kde už historicky hrál.

Dvě asistence si připsal Martin Erat, který se přitom v úvodu podepsal pod první inkasovaný gól. Neznepokojilo vás to?

Stane se. První góly jsme poměrně brzy dostali a na téhle úrovni se to blbě otáčí. Ale otočili jsme to proti nim i na mistrovství světa. Tuším, že snad máme čtvrté vítězství s Finama v řadě.

Bleskly vám v hlavě vzpomínky na květnový zápas v Paříži?

Ne, to ne. Na to vůbec nemyslím. Přemýšleli jsme spíš, jak s mužstvem zamíchat, jak tomu pomoct. Už jsem připravoval power play, kterou bychom začali i poměrně brzo. Ale když jsme dali kontaktní gól, herní plán se trochu změnil.

Ve čtvrtek odlétáte do Ruska, kde turnaj Euro Hockey Tour pokračuje. V pátek hrajete proti Kanadě, dáte nějakému hráči volno?

Samozřejmě rozhodne zdravotní stav, pokud nebude mít někdo problémy. Pokud nic nebude, Lukášovi Radilovi bychom dali volno. Pochopitelně kluci, co přiletěli později, naskočí v pátek.