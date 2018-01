Lék na trápení Jihlavy? Může jím být mladý brankář Kořenář

Po skvělém představení ve čtvrtfinále juniorského mistrovství světa si minulý týden odbyl premiéru v extralize. A do toho dál vypomáhal prvoligovým Benátkám. Od pátku do úterý chytal čtyři zápasy (byť ne celé).

„Jsem docela v zápřahu, alespoň si zachytám. Ovšem na těle je to znát, takže dneska po tréninku sauna, fyzioterapeut a pořádně zregenerovat,“ říkal brankář Jihlavy.

Jeho tým po úterním vítězství 3:1 v Litvínově už není poslední. Poprvé od 10. prosince. Stalo se tak v zápase, do kterého šel Kořenář poprvé jako jednička, neboť ve dvou předchozích duelech poměrně záhy střídal Larse Voldena.

„Jaká je extraliga? Jelikož ji srovnávám s mistrovstvím světa, nijak mě nepřekvapila. Šampionát byl rychlejší, hráli tam hbitější kluci. Ale zase hráči v lize mají o dost lepší střely, lépe umístěné,“ popisuje.

I z těch slov je poznat, že turnaj, který se na přelomu roku odehrával nedaleko Niagarských vodopádů a který mu kvůli vydařenému čtvrtfinále stále denně lidé připomínají, do něj napumpoval sebevědomí. Však i přímo na místě ho chválil trenér brankářů klubu San Jose Sharks, se kterým má brzy 20letý gólman podepsaný kontrakt.

„Jsem sebevědomější. Ale vždy srovnávám zápasy s tím, co jsem zažil nejvíc. A to bylo mistrovství. Tam to byl nejlepší hokej, který jsem si zahrál. Takže si říkám, že když jsem to zvládl tam, proč bych to nezvládl tady v extralize.“

Bylo logické, že si ho Jihlava z Benátek po juniorském šampionátu stáhla. Škarek ani Volden zatím v sezoně nechytají tak, aby Dukle zajistili „nečekané“ body navíc. A Kořenář může být trumf v baráži, které Jihlava (s Litvínovem) zřejmě neunikne. Aby se v ní brankář mohl objevit, musí být na soupisce v 15 zápasech, také proto ten přesun.

Jedničkou zatím není, tu pozici v Jihlavě nikdo pevně nedrží. Ale soudě podle čísel – byť vzhledem k malému počtu Kořenářových zápasů hodně zkreslených – sázka na něj zatím vychází. Po třech mačích má průměr pod jeden inkasovaný gól na zápas.

Pochytal 55 z 57 střel, úspěšnost má nad 96 procent. Žádný jiný z brankářů na tom není teď v lize lépe, byť je jasné, že v delším horizontu nemůže Kořenář tatáž čísla udržet.

Ve středu vpodvečer si sice doma pustil film, po nabitých dnech tentokrát nemusel na zápas do Benátek, ale prvoligovému týmu bude vypomáhat dál. Zvlášť během olympijské pauzy, po které velmi brzy přijde play-out a baráž, bude nutné si udržet zápasovou praxi.

A pak? V létě se Kořenář bude hlásit na kempu San Jose s touhou vybojovat místo na farmě v AHL.