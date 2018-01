Klukovská tvář, duše muže. Brankář Kořenář má předpoklady zářit

V tom potkal Martina Lásku, kouče brankářů reprezentační dvacítky i místních Bílých Tygrů. „A on si hned dělal srandu, že to byl dobrý trénink před mistrovstvím. Že to na dvacítkách bude to samé.“

Semifinále MS Česká hokejová dvacítka hraje na MS v Buffalu semifinále proti Kanadě v noci ze čtvrtka na pátek ve 2.00 SEČ.

Nemýlil se. Kořenář, širší veřejnosti poněkud ukrytý gólman na liberecké prvoligové farmě v Benátkách, prožil v úterý déja vu. Finům lapil 51 střel, přidal vítězné nájezdy a po nich vyprávěl: „Bude to navždy krásná vzpomínka, aspoň jsem byl v zápřahu.“

Ač mu při naganském triumfu byly tři týdny a euforie ho minula, stejně byl díky otcově vyprávění jeho klukovským idolem Dominik Hašek. Symbolicky muž, jehož dres visí v aréně, kde v úterý vychytal životní výhru. „Táta mi o něm pořád říkal, takže jsem chtěl být jako on.“

Později, když začal sám hltat NHL, si kvůli stylu oblíbil tehdy pittsburského fantoma Fleuryho. Teď se učí ze sestřihů, ve kterých dominují Sergej Bobrovskij a Carey Price.

Kdo ví, možná už příští sezonu i Kořenář nakoukne mezi vybranou společnost v NHL. I když si ho v červnovém draftu nevybral žádný z klubů, stejně už má profesionální smlouvu se San Jose. To ho plánovalo vzít v sedmém kole, jenže kvůli několika výměnám nakonec o jeden výběr přišlo. Když ale Kořenář zůstal volný, klub ho pozval na letní kemp, kde „kluk“ z Vystrkova u Humpolce natolik zaujal, že s ním v San Jose hned podepsali kontrakt. Už o prázdninách by se měl přesunout z Česka na farmu Sharks.

Ty uvozovky u slova kluk nejsou náhodné, ač jeho mladická tvář naznačuje opak. Minulou sezonu totiž odchovanec jihlavské Dukly, který se už od mladšího dorostu potkával s Jakubem Škarkem - parťákem z reprezentace - prožil v americké lize USHL. Lidsky zde dospěl, což na kempu zaujalo i vedení San Jose. „Ptali se, jak je možné, že se nechovám jako devatenáctiletý kluk. Že by mi podle vystupování tipovali pětadvacet,“ přiznává.

Je slušně vychovaný, dobrá duše. Kouč jihlavských gólmanů Petr Jaroš vyprávěl, jak byl Kořenář špatný z toho, že se u něj nezastavil na návštěvu, když byl v okolí Vystrkova na rodinném výletě. „Věřím, že když se člověk chová, jak by měl, vrátí se mu to,“ míní brankář.

Zdá se, že leccos už se vrací.