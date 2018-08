Z Jihlavy do San José. Budu se rvát o místo v AHL, věří brankář Kořenář

Úvodní fázi přípravy absolvoval dvacetiletý hokejový gólman Josef Kořenář v Jihlavě, teď už ale veškerou svoji pozornost směřuje do Ameriky, kde se od pondělka přidá ke Žralokům ze San José. Právě s nimi loni v létě podepsal tříletou nováčkovskou smlouvu.

„Je to velké překvapení a obrovská pocta. Poté, co jsem nebyl draftován, jsem v něco takového ani nedoufal,“ nechal se tehdy slyšet.

Už při podpisu smlouvy však věděl, že se chce na sezonu 2017/18 vrátit do Česka, kde nakonec nastupoval jednak za prvoligové Benátky nad Jizerou a zbytek soutěžního období pak strávil v dresu extraligové Dukly Jihlava. Letos má ale jiné plány, už by se rád prosadil v zámoří.

„Měl bych jít do AHL, do týmu San José Barracuda, což je farma San José Sharks. Doufám, že to tak bude platit,“ svěřil se s přáním Kořenář.

Josef Kořenář profil Hokejový brankář se narodil 31. ledna 1998. Pochází z Vystrkova u Humpolce, vesnici s necelými třemi stovkami obyvatel. S hokejem začínal nejprve v Humpolci, přes Pelhřimov se potom dostal do Jihlavy, kde chytal za mladší i starší dorost a juniorku. V roce 2016 odešel do zámoří, kde hájil v americké juniorské soutěži United States Hockey League (USHL) branku týmu Lincoln Stars. Loni podepsal nováčkovskou smlouvu s týmem San José Sharks. Následující sezonu pak ale odchytal v Česku. Letos se však do Ameriky vypravil znovu.

Jihlavské fanoušky ovšem určitě zajímá, zda existuje nějaká šance, že byste nakonec i další sezonu strávil v Dukle?

To zatím vůbec nevím. Jak říkám, měl bych být v Americe.

Podobná situace ale panovala i loni a nakonec z toho bylo působení doma...

Jo, přesně tak to bylo. A musím říct, že jsem byl nakonec rád. A kdybych se měl vrátit do Jihlavy znovu, tak bych se tomu nebránil, kluci jsou tady v pohodě.

Jak dlouho jste v sobě kousal pád Dukly z extraligy?

Docela dlouho. Je to blbý. Naskočil jsem na nějaké poslední dva měsíce a spadli jsme. Takže jsem pod tím sestupem taky podepsaný. Bohužel se s tím nedá nic dělat. Já ale doufám, že kluci letos zabojují a budou se rvát o návrat.

Opravdu jste takový optimista, že věříte, že by se Dukle mohl povést rychlý comeback do nejvyšší domácí soutěže?

Bude to samozřejmě hodně těžké, ale ano, věřím. Podle mě se kluci příští rok zase podívají do baráže o extraligu.

Vy jste s nimi vlastně strávil i přípravu na ledě...

Přesně tak, trénovali jsme s Duklou já i David Rittich (další exjihlavský gólman, který je nyní hráčem Calgary Flames – pozn. red.). Navíc jsme měli i individuální tréninky. Teď už mě ale čeká velký kemp v Americe. A pak přijde ještě minimálně jeden. Teprve potom se uvidí, co bude dál.

Cesta do zámoří pro vás nebude první, takže už asi nebudete vyjukaný kluk z Vysočiny, který v roce 2016 přijel do Lincolnu...

(usmívá se) Jasně. Byl jsem v Americe vlastně i letos v červenci, takže teď to je moje nějaká čtvrtá cesta. Člověk ví, kam má jít, co ho čeká. Je to výrazně jednodušší než poprvé.

Platí to i pro bydlení? Tehdy jste žil u jedné americké rodiny, ovšem teď už to asi bude jinak. Nebo ne?

Přesně tak, tady už to funguje tak, že má každý svoje bydlení. Už mi bude jednadvacet, takže bude na mně, jak si ho zařídím.

Jste připravený starat se sám o sebe?

Určitě. Něco si možná i uvařím. (usmívá se)

Maminka vás na cestu vybaví recepty?

(směje se) Jo, já myslím, že mi nějaké předá.

Mimochodem, vy pocházíte z Vystrkova u Humpolce, ještě pořád se tam vracíte?

Jasně, rodiče i babička tam bydlí pořád a já za nimi jezdím.

Na vesnici prý o sobě lidé vědí téměř všechno, předpokládám tedy, že vaši kariéru sleduje celá obec...

Asi jo. Já tam teda zas tak často nejsem, ale nějaké drby o mně se tam určitě dostanou. (směje se)

Třeba jednou do Vystrkova povezete slavný Stanley Cup...

Jé, to by bylo moc hezké. Ale to je ještě hodně, hodně daleko. Každopádně na tom budu určitě tvrdě pracovat.

Když jste se z Ameriky vracel poprvé, mluvil jste o tom, že vaše angličtina nebyla zpočátku zrovna na nejlepší úrovni. Teď už jste po téhle stránce připravený lépe?

Jasně. I když za ten rok, co jsem strávil doma, jsem určitě zase něco zapomněl. Budu tedy muset svoji angličtinu nejprve trochu oprášit.

Zmínil jste, že přípravu v Dukle jste absolvoval s kolegou Davidem Rittichem, který už se prosadil i do NHL. On se ale také nedávno oženil. Nebyl pro vás i v tomto směru určitým příkladem?

(směje se) On je přece jen o něco starší, takže já mám zatím ještě čas.

Říkáte, že ho budete nejprve nějakou dobu sledovat, jestli na něj má manželství pouze pozitivní dopad?

Přesně tak. Teprve pak bych se nechal inspirovat. (usmívá se)

Dobře, pojďme tedy zpátky k hokeji. Jak by měla vypadat příští sezona ideálně podle vašich představ?

Určitě se chci udržet v týmu pro AHL. Vím, že to bude těžké, protože konkurence je velká a gólman, kterého podepsali na další sezonu, chytá velice slušně. Každopádně se o místo budu rvát.