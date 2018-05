Ubytko pre Jožka. Fanoušci se skládají na Golonkovu cestu do Košic

Reagovali na Golonkův názor, podle něhož ho kromě časové náročnosti trápila také finanční stránka daleké cesty za domácím výběrem. „Nevím, kdo mi zaplatí cestu. Sice mám zadarmo vlak, ale z naší generace není nikdo, kdo by si mohl dovolit zaplatit hotel v Košicích a všechno okolo,“ stěžoval si 80letý Golonka.

Hokejové MS 2019 ● Skupina A (Košice)

Kanada, USA, Finsko, Německo, Slovensko, Dánsko, Francie a Velká Británie. ● Skupina B (Bratislava)

Švédsko, Rusko, ČESKO, Švýcarsko, Norsko, Lotyšsko, Rakousko a Itálie. Turnaj se bude hrát od 10. do 26. května 2019. Slovensko bude hostit hokejový šampionát po osmileté přestávce. Stejně jako v roce 2011 se zápasy odehrají v Bratislavě (Zimní stadion Ondreje Nepely s kapacitou 10 040 diváků) a Košicích (Steel Arena, 8 347 diváků).

Reakce fanoušků na sebe nenechala dlouho čekat. Založili facebookovou stránku s názvem „Hľadá sa ubytko v Košiciach pre Jožka Golonku“. Bývalému kapitánovi československé reprezentace a stříbrnému olympijskému medailistovi z roku 1968 chtějí dopřát hokejový zážitek na své náklady.

„Východniari jsou pohostinní a proto chtějí „Žiletku“ na MS v Košicích,“ verbují další zájemce o pomoc legendě. „Ubytování a odvoz seženeme, stejně jako chlebíčky, vínko a další košické speciality,“ dodávají správci skupiny, která v době vzniku článku čítala přes 350 členů.

Slovenská reprezentace měla původně hrát v bratislavské skupině, využila ovšem právo pořadatele a rozhodla se pro přesun do Košic. Chtěla tak mimo jiné vyjít vstříc českým a rakouským fandům, kteří to do Bratislavy budou mít jen kousek.

„Byl jsem z toho velmi smutný. Do Košic je to daleko a bojím se, že ztratíme fanoušky,“ dal najevo zklamání Golonka. Jeho názor se ale od většiny Slováků liší.

„Cestování může, ale nemusí být obtížnější. Před sedmi lety (kdy se MS konalo rovněž v Bratislavě a Košicích) cestovali lidé z dalekých koutů země na západ, jen aby viděli hrát náš výběr,“ vyjádřil se slovenský reprezentant Tomáš Marcinko.

Také čtenáři serveru Šport.sk vyjádřili z 90 procent podporu rozhodnutí, aby slovenský národní tým nastupoval v Košicích. „Češi vyprodají Bratislavu, Slováci zase Košice,“ zněla jedna z obhajob stanoviska slovenského svazu.