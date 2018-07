V Litvínově se řeší jen hokej, nic okolo, těší Mikúše. Tak kývl Šlégrovi

„Líbilo se mi, jak ke všemu přistupoval,“ vysvětlil 31letý produktivní útočník, proč podepsal tříletý kontrakt s roční opcí. Chemikům výrazně pomohl k záchraně, teď si přeje klidnější sezonu. Už trénuje s mužstvem na ledě v Drážďanech.



Jak jste si užil první trénink?

V pondělí byl teprve rozkoukávací, i když to mělo tempo. Únava se bude kupit, dva týdny je potřeba vydržet, pak přijdou zápasy.

Těšil jste se za týmem?

Jsem šťastný, že můžu být s mužstvem, ačkoli doma mi bylo příjemně, to je pravda. Po mistrovství světa jsem si dal oddech, protože když mi končila sezona, klukům už začínala příprava. Posledních pět týdnů už jsem si máknul.

Jste připraven, jak jste chtěl?

Po šampionátu jsem měl na všechno sedm týdnů, což je strašně málo. Určitě bych přivítal dva tři týdny, kdy bych si mohl sám led osahat. Někteří kluci už na něm párkrát byli a je to znát. Trénujeme dva tři měsíce na suchu, a ačkoli se člověk na ledě cítí silný, nemá takový feeling, kontakt s ledem. Jako míval Žigo Pálffy, že naskočil a neztratil cit. Mně to strašně moc odchází. Jsem zastánce individuálních hokejových tréninků, minulé roky mi to vyšlo, dokonce i v Kanadě, člověk se pak na startu přípravy cítí líp.

Nové brusle se ojezdí hned?

Já jezdím ještě na starých, trápím se na nich, brodím se. Kdybych měl nové, byl bych radši, ale jsou ve výrobě. Navíc současné tvrdé kompozitové mi moc nevyhovují, já byl spíš oldschool, ty jsou z měkčího materiálu. Na nich poslední roky hrával Martin Ručinský. Já si brusle minulou sezonu kupoval z Polska, moje dřívější už se přestaly vyrábět. Dva roky jsem kvůli zranění nehrál a už nikde nejdou sehnat. Na jiné si zatím nedokážu zvyknout.

Kolik jich na sezonu potřebujete?

Dvoje troje. Někteří starší hráči, když věděli, že jejich model končí, si nakoupili deset párů. Co vím, Zbyněk Irgl to takhle udělal. Já je sháněl po celém světě a už nejsou. Staré byly už možná sedm let.

Co vás přesvědčilo, abyste v Litvínově pokračoval?

Líbilo se mi jednání Jirky Šlégra. Chvíli jsem čekal, co Slovan Bratislava, kde jsem už působil. I od něho jsem měl nabídku. Ale tam se zatím nezměnilo nic. Jak to říct… bylo to stále z měsíce na měsíc, z roku na rok, člověk se pořád musel rozptylovat jinými věcmi. Když mi Litvínov nabídl slušnou smlouvu na víc než rok, začal jsem o ní reálně uvažovat. A když mi Jirka představil plán, jak chce posílit, kývl jsem.

Nějaké jméno vás zviklalo? Návrat Petružálka?

Jirka mi říkal, že ho chce zpátky, že chce udržet Sörvika, Hunkese, přivést do branky Januse. Samé pozitivní důvody, proč zůstat.

Šéf představenstva Šlégr mluvil i s vaším otcem. Hrálo jeho slovo roli při rozhodování?

Oni mají společného kamaráda, chodili se občas na hokej koukat, byli i na baráži. Určitě s ním mluvil, ale rozhodnutí bylo na mně.

Ulehčil vám to fakt, že vám Litvínov připomíná rodnou Skalici? Že to je rodinný klub?

Tlaku se nezříkám, ale v některých klubech se řeší zbytečně hodně nepodstatných detailů. Nechtěl jsem znovu zažívat věci mimo hokeje, ale nebudu to přesně specifikovat. Hokej má zůstat hokejem, i když se neustále posouvá dopředu díky technologiím. Ale je to stále hokej, ne závody, ne testy. I proto jsem se rozhodl pro Litvínov. Věřím, že budeme mít klidnější sezonu.

Vervu jste posílil v lednu, ale baráž se vám odvrátit nepovedlo.

Se Slovanem jsme taky měli zlou sezonu, ale s tím se počítalo. Když jsem do Litvínova přišel jako nový, hlava byla čerstvá a nezatížená posledním místem, jenže pak to na mě taky dolehlo. Střed baráže byl z naší strany špatný, naštěstí rozhodl závěr a zápas s Jihlavou.

Nevadí vám život na maloměstě?

Litvínov je malý, ale my trávíme plno času na stadionu. Důležité je, abychom se tam cítili příjemně. Co mě těší, že lidi v Litvínově hokeji rozumějí a fandí nám. Málokdy pískali, i když jsme hráli špatně. Jsou to jedni z nejlepších fanoušků!