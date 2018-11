Milion střel a nic, děsilo obránce Valacha. Pak už skóroval

„Snad se chytím a budu ve střílení branek pokračovat,“ přeje si před dnešní partií v Liberci.

Už loni dal jen dva góly, přitom patří mezi ostřelovače. Jeho sezonním maximem v extralize je 11 zásahů z ročníku 2013/14 ze Slavie.

„Teď jsem se hlavně v některých věcech zklidnil,“ líčí, jak letos proměnil svou hru. „Předtím jsem situace řešil ne bezhlavě, ale chtěl jsem rychle pálit na bránu, přitom jsem měl čas. Zbytečně jsem puk házel na bránu z velké vzdálenosti. Proti Hradci jsem si v pohodě došel na kruh, dostal jsem pěknou nahrávku a vyšlo to,“ pochvaloval si.

Piráti jsou dál poslední, Valach však vidí zlepšení. „Když jsme Hradec napadali, vypadalo to, že nevědí, co dělat,“ líbilo se obránci. Nic neví o tom, že Litvínov zvažuje, zda ho osloví: „To je otázka na manažera, mám smlouvu v Chomutově do konce sezony.“