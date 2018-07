Hokejový lamželezo Valach: Pouštím si Synka a vesluji s ním

„Dělám veslování, baví mě,“ svěřil se 29letý obránce. „Mám doma trenažér, pustím si Synka a závodím s ním. Ještě jsem ho nepředjel,“ pousmál se. Aby ne, když český skifař je trojnásobný olympijský medailista a pyšní se pěti tituly mistra světa.

Postavu má ovšem Valach podobnou, narostl až do 202 centimetrů a váží přes metrák. I proto tvrdí: „Jsem spíš vytrvalostní typ.“

Což potvrzuje i jeho posezonní trénink. Byl delší, neboť Piráti neprošli do play off, poslední zápas hráli koncem března. „Člověku se nechtělo trénovat, když nebyly zápasy, v dubnu je důležitá regenerace. Týmy, co hrají dlouho, se vyšťaví a pak se nedokážou v létě dobře připravit.“

Juraj Valach Ondřej Synek

Regenerace ano, zahálka ne. Tohle slovo rodák z Topoľčan nepoužívá. „V mém případě to nepřipadá v úvahu. Spoluhráč Dávid Skokan se mi směje, že pořád trénuju. Ale já neumím nic nedělat. Musím jít každý den běhat nebo cvičit jógu. Prostě se nějak hýbat. Nedokážu odpočívat, jsem hokejem ovlivněný,“ nedá si Valach oddech ani po sezoně.

Přitom by trochu mohl, vždyť Piráti opět vsadili na individuální přípravu a poprvé se ke společnému tréninku sejdou až v pondělí.

„V létě chodím na led, který má (brankář) Jánko Laco v Liptovském Mikuláši. Často ho tam navštěvuji, abych se sklouzl. V dobrém slova smyslu jsem hokejem trochu postižený,“ přiznává. Běhá i dlouhé štreky.

„Nechci znevažovat půlmaraton, ale není problém ho doběhnout. Spíš maraton by byl výzva. Snažím se dělat intervalové běhy, 400 a 800 metrů, jednou týdně 10 až 15 kilometrů ráno, pak lehkou posilovnu,“ vykresluje.

Dřina má vést k tomu, aby Piráty zase zvedl výš. Po semifinále v roce 2017 přišel v minulé sezoně výrazný propad. „Bylo pro nás velké zklamání, že nám předkolo uteklo. Měli jsme tým na desítku,“ mínil.

Kde tedy Chomutovu vyřazovací část utekla? „Byly zápasy, které jsme hráli fakt výborně, i trenéři byli nadšení, že jsme dodržovali systém. Ale pak byly zápasy, kdy jsme hráli každý kdo chce co chce. A ztráceli jsme body na konci, které pak chyběly. Hráli jsme dobře 57 minut a pak to pokazili.“ To už „veslař“ Valach nebude chtít dopustit.