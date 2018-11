Peters novým hitem chomutovských hokejistů. Kuriozitě navzdory

„Myslím, že je vynikající,“ smekl jeho parťák, útočník Pavel Klhůfek. „A ten vyrovnávací gól nebyl jeho, takhle o masku to Trávníček trefí jednou za sto let, takže už nikdy.“

Litvínovský kapitán Michal Trávníček kotouč švihl na Peterse z nulového úhlu. A střela z lajny se ujala. „Gól typu, že když nevíš, co s pukem, hoď ho na bránu. Věc, která třeba nám chybí,“ tvrdí chomutovský asistent Jan Šťastný. „Cinklo to o masku, možná tam bylo místo jen na kotouč.“

Novic Peters držel Piráty už v pátek, kdy debutoval v Liberci, tehdy to byla bezbodová porážka 1:2. Na pozici jedničky vystřídal Štěpána Lukeše. „Ukázal se ve výborném světle. Je vidět, že jsme vsadili na správného muže a že jsme vybrali dobře. Už teď víme, že sezona bude hodně náročná i dlouhá a jsme rádi, že se o něj můžeme opřít,“ kvituje Šťastný šťastnou ruku. „Hráčům dodává klid od prvního dne, tým si pak víc věří. Důkladně se připravuje, soustředí se na každou střelu, pracuje na sobě. Je to profík se vším všudy. Naši mladí gólmani se od něj budou učit.“

32 let, 185 centimetrů, 83 startů v NHL, olympijský bronz. To je vizitka Peterse. Ač loni v Rize v KHL ani pak v německém Kolíně neměl závratná čísla, teď ukazuje kvalitu. Za dva zápasy má úspěšnost zásahů 93,85 procenta a průměr 1,95 inkasované branky. „On je neposkvrněný naší porážkovou sérií, to je pro něj plus. Co chytí, je neuvěřitelné, můžeme to na něm postavit. Dal nám jako každý nový hráč impulz,“ cítí Klhůfek.

Peters pro klubový web už po Liberci tvrdil: „Hráči v kabině jsou stále pozitivní, cílem je dál play off. Jsem pozitivně naladěný.“ Extraliga mu připomíná KHL. „Je tu hodně zajímavých střel, umu i přechodů do útočného pásma, kdy hráči stále drží puk. Nejen, že ho nahodí a snaží se ho dojet u mantinelu. Oproti NHL to je naprosto jiná hra. Pro mě jako pro gólmana je zde na širokém kluzišti těžší udržet oči na všech hráčích.“