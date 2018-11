Chomutovský spasitel Peters po vynulování Sparty: Mám v sobě spoustu ohně

„Krásná výhra. A speciální, když to je první vítězství a hned s nulou, navíc před domácími fanoušky,“ pochvaloval si gólman s 83 starty v NHL za Carolinu, Washington a Arizonu.

Na ledě zůstal po zápase déle než spoluhráči a pirátským vlajkonošům kynul. „Bylo to vážně dobré, nikdy jsem to takhle nedělal. Děkoval jsem fanouškům za to, že vyvolávali moje jméno. Jsem docela vášnivý chlapík a chci tu vášeň ukázat všem,“ svěřil se po demoliční výhře 5:0. „Během zápasu se soustředím na každý puk, ale uvnitř mám spoustu ohně!“

Během tří zápasů ukázal Peters extratřídu – úspěšnost zákroků 95,4 procenta, gólový průměr 1,31. S takovými čísly by vládl žebříčku brankářů, pokud by měl odchytaný potřebný počet zápasů. V pátek zastavil 22 sparťanských střel.

„Náš gólman je neuvěřitelná postava,“ uhranul i obránce Juraje Valacha. „Je jako nějaké spasení. Působí neuvěřitelně klidným dojmem. Řídí si nás, křičí na nás. Samozřejmě anglicky, stručná hesla, všichni je umíme. Ty situace jsou pak pro nás snadněji řešitelné, když víme, kde se pohybovat. Pochytá neskutečné věci. Nesrazíme se dolů kvůli blbému gólu, pak se dá zápas uhrát.“

Piráti jsou dál ukotvení na dně extraligy, ale cítí naději. „Během pauzy jsme tvrdě pracovali a dneska (v pátek) jsme hráli celých 60 minut soustředěně. Využili jsme tři přesilovky, to je speciální. Viděli jsme, jak dobře můžeme hrát, když budeme držet spolu. A je pro nás výzva, abychom to opakovali dál a dál,“ burcuje 32letý gólman, bronzový olympionik z posledních her v Pchjongčchangu.

„Náš cíl je jít výš a ještě udělat play off. Hodně o tom mluvíme, teď je čas to ukázat na ledě.“