K vítěznému obratu pomohl Jihlavě i „cestující bek“ Suchánek

„Volal mi Jirka Šlégr (generální manažer Litvínova – pozn. red.), hned po zápase v Ostravě do autobusu. A od té doby se to začalo řešit, jak a kdy bych se přesunul a dostavil na zimák,“ líčí Suchánek.

Ten naštěstí, díky plánovanému volnu souvisejícímu s aktuální extraligovou přestávkou, měl nachystané auto v Humpolci. „Takže jsem vyskočil na dálnici, jel do Tábora a pak do Jihlavy,“ popisuje. „Z Jihlavy pak do Prostějova, z Prostějova zase zpátky do Jihlavy a do Tábora. Bylo to takové celkem rozlítané.“

Anabáze se však vyplatila. Zkušený bek pomohl Dukle na Hané k vítězství 4:2. „Bylo to příjemné, zase po delší době vidět kluky,“ připomíná Suchánek, že jihlavský dres znovu oblékl po sedmi týdnech. „Kluci mají teď marodku, takže jsem byl rád, že jsem jim v rámci možností pomohl. Hlavně že se vyhrálo.“

Nebylo to však zcela bez komplikací. „Do zápasu jsme nevstoupili úplně optimálně, na začátku jsme pár střídání prospali, a než jsme se probudili, tak jsme prohrávali,“ připomněl, že první branku Dukla inkasovala už po 30 vteřinách a v sedmé minutě prohrávala 1:2.

„Postupem času jsme ale přebírali kontrolu nad hrou. Prostějovu postupně docházely síly, které jsme jim odebírali poměrně slušným pohybem. A nakonec jsme z toho vytěžili důležité tři body zvenku,“ oddechl si Suchánek.

A jak hráč, který do 31. ledna hostuje z Jihlavy právě v Litvínově, vidí možnost dalších případných startů za Duklu?

„Já se teď primárně budu věnovat Litvínovu a ohledně další pomoci je to spíš na manažerech a trenérech. Co se týče středy, tak tam si myslím, že to kluci zvládnou i beze mě,“ zmiňuje dnešní domácí duel s Kadaní. „A uvidíme, jak to bude v sobotu na Kladně,“ nechává vše otevřené.