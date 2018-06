Hokejová Kadaň zůstává v první lize, vzkazují ze svazu

Jak se ale zdá, nakonec možná WSM Liga na severu Čech zůstane. „Vrátil jsem se po třiceti letech domů a jako Kadaňák se snažím pro město první ligu udržet,“ nechal se slyšet legendární útočník Petr Klíma, který působil 13 sezon v zámořské NHL a v prosinci loňského roku se zapojil do řízení kadaňského klubu. „Sehnal jsem i partnera, jenže pořád jsou kolem toho nějaké nejasnosti. Zatím nevím, jak to celé dopadne. Nemůžu nic potvrdit,“ uvedl pro MF DNES.

To na hokejovém svazu už mají zřejmě jasno. Šéf soutěže Pavel Setikovský dokonce poslal do redakce dva dny před Klímovým vyjádřením stručný vzkaz: Kadaň zůstává v první lize.

Před dvěma týdny se přitom řešilo, že licenci nejspíš převezme od Trhačů Hodonín. A v případě, že se kluby nedohodnou a Kadaň WSM Ligu nebude chtít hrát, mohl by svaz přidělit volné místo Havlíčkovu Brodu.

„My už se na to ale nijak neupínáme,“ prohlásil jeden ze členů výkonného výboru BK Havlíčkův Brod David Kozlík. „Nechci říct, že bychom to úplně vzdali, ale svaz to pořád neřeší a nechává tomu volný průběh, takže nám nezbývá než čekat,“ doplnil.