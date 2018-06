Kadaň nejspíš ztratí první hokejovou ligu, chybí na ní peníze

V září kadaňský oddíl uvedl, že jej od rodiny Veverkových, která vlastní i extraligové Piráty Chomutov, přebrali Robert Šatník starší a Robert Šatník mladší. Statutárním ředitelem se stal Jaromír Šindel. Spolu se Šatníkem působili už v mosteckém a ústeckém hokeji, oba kluby se nevyhnuly problémům. A teď je musí hasit i v Kadani.

Šindel, mistr světa z roku 1985, tvrdí: „Bohužel se kromě majitelů klubu a podpory města Kadaň nenašel v blízkém okolí subjekt, který se chtěl podílet na spolufinancování hokeje v Kadani.“

Michael Šatník, předseda správní rady společnosti, to ještě rozvedl: „My jako majitelé jsme do poslední chvíle hledali možné kupce licence či alespoň části akcií společnosti, aby se WSM Liga v Kadani ufinancovala. Vstup takového subjektu by pomohl se splacením alespoň části závazků z nákupu společnosti a ztrát z minulé sezony, ale bohužel se to nepovedlo.“

Přitom Jaroslav Veverka mladší v září jako statutární ředitel Kadaně tvrdil: „Hledali jsme k jednání partnera, který by stabilizoval situaci především po ekonomické stránce, a také jsme naslouchali názorům radnice, protože nechceme, aby druhá nejvyšší soutěž z města zmizela. Věříme, že s novým majitelem navážeme fungující spolupráci, která bude prospěšná pro Kadaň i Chomutov.“

Kadaň v 1. lize působí nepřetržitě od ročníku 1998/99, postup vybojoval tým koučů Šindlera a Hejcmana. Později se stala farmou Pirátů Chomutov. V uplynulém ročníku skončila poslední, ale nesestupovalo se.

Zájemci o licenci jsou z 2. ligy údajně dva, Havlíčkův Brod a favorit Hodonín, který trénuje olympijský šampion Roman Čechmánek. Pokud k prodeji dojde, majitelé nabídnou převedení práv na 2. ligu do vlastnictví SK Kadaň – hokej z.s., který organizuje mládežnický hokej a B-tým dospělých. Aktuální potíže se tedy mládeže, která pro NHL vychovala bratry Kašovy, netýkají. Žákovské i dorostenecké celky budou ve městě pokračovat.