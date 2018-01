Kanada - Švédsko 3:1, 17. titul z MS dvacítek zajistil gól v čase 58:20

Hokej

Dalších 5 fotografií v galerii Kanadští hokejisté do 20 let zpívají hymnu po vítězném finále na mistrovství světa. | foto: AP

dnes 5:55

Kanadští hokejisté porazili ve finále mistrovství světa hráčů do 20 let v Buffalu Švédsko 3:1 a slaví už 17. titul. Vyrovnanou bitvu rozhodl pro nejúspěšnější zemi historie vítěznou brankou v čase 58:20 útočník Tyler Steenbergen, který se trefil poprvé na turnaji. Výsledek ještě pečetil při power play do prázdné branky Alex Formenton.

Ve finále se představili i dva čeští sudí - hlavní Robin Šír a čárový Jiří Ondráček. Úvodní dějství branku nepřineslo. Švédové se nejprve ubránili při vyloučení Gustava Lindströma a Kanaďané odolali při Gadjovichově trestu. Ve 13. minutě sice dostala Kanada puk za Gustavssonova záda, ale bylo to až v přerušené hře. USA - Česko 9:3 Zpravodajství z bitvy o bronz Regulérní branky se 17 544 diváků v Key Bank Canter dočkalo po 109 vteřinách druhého dějství. Po rychlém protiútoku Kanady vysunul Kyrou Dubého, který z levého kruhu překonal Gustavssona. Odpovědět mohli Lundeström a Zetterlund, ale Hart jejich pokusy kryl. Vyrovnání se dočkali Švédové ve 34. minutě ve vlastním oslabení. Při Anderssonově trestu vytvořili přečíslení, Linus Lindström přenechal puk Söderlundovi, který z levého kruhu poslal puk o bližší tyč za Hartova záda. Program MS Otočit stav mohl ve 45. minutě obránce Sellgren, který tvrdou ránou trefil pravou tyč. Švédové se pak ubránili při dvou oslabeních po faulech Gustava Lindströma a Zetterlunda, největší šanci neproměnil Raddysh. Kanada ale rozhodla v 59. minutě díky Steenbergenově teči Timminsovy střílené přihrávky. Za 26 vteřin při power play dovršil výsledek Formenton. Kanaďané, kteří loni doma v Montrealu podlehli ve finále Spojeným státům americkým, dosáhli na zlato poprvé po třech letech. Švédové na triumfy z let 1981 a 2012 nenavázali. Mistrovství světa hokejistů do 20 let v Buffalu finále Švédsko - Kanada 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 34. Söderlund (L. Lindström, Brännström) - 22. Dubé (Kyrou, Steel), 59. Steenbergen (Timmins), 59. Formenton (Mete). Rozhodčí: Kaukokari (Fin.), Šír (ČR) - Šefčík (SR), Ondráček (ČR). Vyloučení: 6:1, navíc O. Steen (Švéd.) 10 min. Bez využití. V oslabení: 1:0. Diváci: 17 544. Kanada: Hart - Timmins, Mete, Fabbro, Clague, Bean, Makar, C. Foote - Dubé, Steel, Kyrou - Katchouk, Raddysh, R. Thomas - Comtois, Howden, Formenton - Steenbergen, Batherson, McLeod - Gadjovich. Trenér: Dominique Ducharme. Švédsko: Gustavsson - Liljegren, Moverare, R. Dahlin, Brännström, G. Lindström, Sellgren, Högberg - Karlström, A. Nylander, L. Andersson - E. Pettersson, L. Lindström, J. Boqvist - Söderlund, Lundeström, O. Steen - M. Davidsson, G. Gustafsson, Jonsson Fjällby - Zetterlund. Trenér: Tomas Montén. Konečné pořadí: 1. Kanada, 2. Švédsko, 3. USA, 4. ČR, 5. Rusko, 6. Finsko, 7. Slovensko, 8. Švýcarsko, 9. Dánsko, 10. Bělorusko - sestup.