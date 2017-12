Úžasný zápas, úžasní lidé, radoval se americký junior Mittlestadt

Američané si navíc díky výhře 4:3 po samostatných nájezdech spravili chuť den po překvapivé porážce se Slovenskem 2:3.

„Všechno bylo úžasné. Zápas i lidi,“ řekl devatenáctiletý americký útočník Casey Mittlestadt. Návštěva na domovském stadionu týmu amerického fotbalu Buffalo Bills překonala dosavadní maximum 20 380 fanoušků, kteří zavítali 5. ledna 2009 na finále MS dvacítek v Ottawě mezi Kanadou a Švédskem.

Mittlestadt, jehož si letos vybralo Buffalo jako osmičku draftu, si v utkání připsal tři asistence. Se šesti body za tři branky a stejný počet přihrávek ze tří duelů se dostal do čela produktivity před Rusy Artura Kajumova a Klima Kostina.

Při venkovním utkání se museli hráči vyrovnat s těžkými podmínkami. „Hodně sněžilo, hlavně ve druhé třetině. Na druhou stranu to díky tomu bylo o to zábavnější. Bylo to trošku odlišné než běžný zápas. Je to, jako by byl člověk zpátky na rybníku,“ uvedl Mittlestadt.

Kanaďané vedli po dvou třetinách 3:1, přesto prohráli. Podobně ztratili na minulém šampionátu doma v Montrealu s USA finále, ve kterém vedli v 45. minutě 4:2, ale nakonec podlehli 4:5 po samostatných nájezdech.

„Ve třetí třetině to bylo nahoru dolů. Co bylo loni, bylo loni, teď je to nový turnaj a nová výzva. My se minulým rokem už nezabýváme. Máme pořád šanci skončit na prvním místě a o to se teď staráme,“ prohlásil brankář Carter Hart, který chytal i v prohraném finále v Bell Centre. Kanaďané vedou skupinu A se sedmi body, druzí Američané jich získali pět.

„Nejdůležitější bylo, že jsme celý zápas zůstali pozitivně naladění. Neztráceli jsme víru, že zápas otočíme. Věděli jsme, že když dáme první gól, tak přijdou další,“ řekl americký obránce Mikey Anderson.

Po první třetině prohrával tým USA 0:2 a dokázal se zvednout, přestože sníh hru s pukem ztěžoval. „První třetina byla skvělá, nebyl žádný sníh. Ve druhé sněžilo docela hodně. Ale podařilo se nám to otočit. Byl to úžasný zápas. Nedá se to ani popsat slovy,“ řekl americký útočník Ryan Poehling.