MS V HOKEJI

Neměli prohrát, ví to. Po nervově vypjatém čtvrtfinále s Ruskem stačilo proti Švýcarům stvrdit roli obrovského favorita.

Leonardo Genoni Ve třiceti letech chytá Genoni za švýcarský klub SC Bern. V zápase proti Kanadě pochytal 43 střel.

Jenže Švýcaři se v čele s gólmanem Leonardem Genonim vzepřeli. To oni si vydobyli právo zahrát si o zlato. Kanaďanům nezbylo nic jiného, než soupeře uznale pochválit.

„Odehráli neuvěřitelný zápas. Od úvodního buly po nás šli velmi tvrdě. Byli lepší než my,“ kývl kanadský obránce Aaron Ekblad. „I když jsme hodně času dominovali, jejich brankář se stavěl na hlavu.“

„Přiznejte Švýcarům všechen kredit na světě, ale není možné, abychom takový zápas prohráli,“ odkazuje obránce Marc-Eduard Vlasic na fakt, že Kanada svého soupeře přestřílela poměrem 45:17. „Jejich gólman se opravdu předvedl.“

Jestli Kanaďanům ze semifinále něco trochu leží v žaludku, je to počet přesilových her, které dostali k dispozici. Jednu, a to až v samotném závěru.

McDavid o Josim Kanadský útočník Connor McDavid pochválil švýcarského beka Romana Josiho. „Byl opravdu dobrý. Patří mezi nejlepší obránce na světě a hodně týmu pomohl v tom oslabení.“

Kanadský útočník Ryan Nugent-Hopkins dokonce zpochybnil, zda šlo opravdu o téměř bezchybnou disciplínu soupeře. „Bylo by hezké dostat přesilovou hru o něco dřív. Dělali jsme pro to mnoho. Nedokážu říct, jestli některé zákroky písknuté nebyly.“

Ať je pravda, kde chce, faktem zůstává, že se Švýcaři opravdu snažili, aby trest nepřišel. Sami navíc dvě ze svých tří početních výhod využili. Přitom Kanada do té doby ubránila 24 oslabení z 26.

Často platí, že především týmy s ambicemi na zlato zápasy o bronz hrají s nechutí. Jsou otrávení a touha po alespoň částečné útěše chybí.

„Raději bychom byli ve finále...“ přiznává Vlasic. „Ale zítra je nový den a my na Američany musíme jít tvrdě.“



Vypustit nic nechce ani největší hvězda Connor McDavid. „Vítězství bude důležité. Chceme poslední zápas turnaje vyhrát.“

Příležitost dostanou od 15:45, kdy utkání o bronz začíná.