V Brně se mi dařilo, Kometa byla jasná volba, říká posila Karabáček

Poslední dva roky se tento 49. hráč draftu z roku 2014 pokoušel prosadit do NHL, ale v Buffalu se mu to nepovedlo, nejvýš se dostal na farmu do AHL. Individuálně se připravoval v Praze, na tréninky chodil před touto sezonou v Plzni. Nakonec – po rozvázání smlouvy s Buffalem – zakotvil v Brně.

„Kometa je výborný klub, dvakrát za sebou byl mistrem, vychoval spoustu výborných sportovců. Pro mne to byla jasná volba,“ povídal Karabáček včera večer do telefonu. To už měl za sebou i pořádnou porci práce v posilovně.

Chystá se tak, aby mohl hned v sobotu za Kometu nastoupit v 5. kole v Pardubicích. Na jakém místě v sestavě? „To zatím nevím. Ale pokud dostanu šanci, chci ze sebe vymáčknout to nejlepší,“ burcuje se.

Vedení brněnského klubu už nové posile místo udělalo, do prvoligové Třebíče odeslalo hostovat Radima Zohornu.

Karabáčkův příchod není reakcí na bídný střelecký víkend, kdy Kometa dala ve dvou zápasech jediný gól. Kdepak, mladíka na rozhraní NHL a farmy (nebo lehce pod tímto rozhraním) měla na mušce dřív, než extraliga začala. „Nevylučuji, že jednoho praváka do přesilovky sledujeme,“ říkal tehdy majitel klubu Libor Zábranský.

Tou dobou se Karabáček odhodlával svoji zámořskou misi uzavřít. Ne navždy. „Je mým snem se tam jednoho dne vrátit. Ale teď je nejlepší cestou tahle,“ vytyčil si.

Do Komety dorazil stříbrný medailista z mistrovství světa osmnáctek (2014) a nejlepší střelec a nejproduktivnější hráč ligy mladšího dorostu ze sezony 2011/12. Karabáček soudí, že značnou porci bodů tehdy coby hráč Letňan nasbíral při zápasech v Brně.

„Vždycky mi to tady vyhovovalo, hodněkrát jsem tady hrál dobře,“ vybavuje si. Co Karabáčkovi na brněnském ledě vyhovuje? „Dobře klouže, cítím se na něm rychlejší. Třeba se to tak z pohledu diváka nezdá, ale na některém ledě vám přijde, že hrajete pomaleji, jinde zase rychleji, a to je právě tento případ,“ chválil si po včerejší zkušební jízdě.

Po dnešním dni volna půjde zítra na trénink Komety s tím, že chce co nejrychleji zapadnout do týmu. „Osobně si myslím, že jsem za poslední dobu zrychlil, zesílil a zmoudřel. Chodil jsem (v Letňanech) trénovat s hráči z NHL a s veterány. Někteří se tam sázejí o peníze, a tak se víc snaží,“ ohlíží se za průpravou, absolvovanou po boku hráčů jako David Pastrňák, Jakub Vrána, Jiří Tlustý, Michal Kempný nebo Tomáš Vlasák.

Právě Vlasák ho zlákal do Plzně, kde Karabáček trénoval na ledě. Minulý týden ale jeho agent Aleš Volek oznámil, že indiány jeho klient neposílí. Všechno jasně směřovalo k Brnu.

Taky proto Karabáček sledoval všechny televizní zápasy Komety. „Je ve výborné fazoně,“ hlásí. „Tři výhry a jedna prohra na začátek je slušná bilance. Doufám, že hodně výher je ještě před námi,“ přeje si. K nim už by chtěl sám pomoct.