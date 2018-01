Tátu se synem dělí 27 let. Pláškovi spolu válí v přerovském útoku

Ani ne tak proto, že chlapec dozrává v muže, ale hlavně proto, že se potkávají na ledě v jednom útoku prvoligového Přerova. Unikátní.

Ačkoli v nedaleké extraligové Olomouci shodou okolností od začátku sezony v jedné obraně nastupují Lukáš Galvas se synem Jakubem. Mezi nimi je však věkový rozdíl „jen“ dvacet let, Plášek starší musel vydržet na profesionální úrovni déle. Ale dočkal se letos.

Když Přerov doma rozstřílel Litoměřice 8:3, táta v rodinné premiéře skóroval jednou, syn dokonce dvakrát. Nastupují spolu ve druhém útoku. Nezapomenou na to do konce života.

Ve společné pozápasové děkovačce s fanoušky se Pláškovi staršímu oči zalévaly slzami štěstí.

„To bylo něco krásného. Chtěl bych fanouškům poděkovat. Kdybychom nevyhráli, nebylo by to takové, takhle je to prostě krásný,“ dojímal se hrdý otec do kamery klubové televize. „Jsem rád, že jsme se toho dočkali. Střídali jsme se ve zranění, v nemocech, a konečně to vyšlo. Ještě ve vítězném zápase, jsem za to šťastný.“

Plášek junior přikývl: „Těšil jsem se na to strašně moc. Byl to můj sen, který se mi splnil. Jsem za to šťastnej. Krásný zážitek.“

Oba se mohli po vydařeném výkonu vzájemně pochválit. „Táta hrál super. Vždycky hraje super. Mám se od něj co učit. Je výborný hokejista, doufám, že si spolu ještě zahrajeme.“

Plášek starší doplnil: „Jeho výkon se mi líbil. Jsem strašně rád, že jsem si s ním mohl zahrát. Já už mám vždycky po boku mladšího spoluhráče a teď byl ještě mladší. Kája je výborný bruslař, když mu to hodíte, dokáže ujet. Má i dobrou střelu. A ještě je můj syn!“

Ve středu však, každý v jiném útoku, museli spolknout porážku v derby s Prostějovem 4:6 a nepomohl ani gól staršího z Plášků.

Aby vůbec mohlo k milému rodinnému příběhu dojít, musel Přerov na střídavé starty vyřídit příchod Pláška mladšího z Brna, kde už český mládežnický reprezentant okusil extraligu.

„Má herně na nejvyšší soutěž a měl by ji hrát. Teď si ji zkusil, v utkáních se jevil velmi dobře. Zápasy ve WSM Lize jej zase mohou posunout dál,“ řekl klubovému webu sportovní manažer Zubrů Pavel Hanák. „Je to pro nás taková srdeční záležitost.“

Když loni prodlužoval kontrakt o další sezonu s Pláškem starším, jenž válel dlouho za Znojmo, ale i Pardubice, Vítkovice nebo Plzeň, pověděl: „I ve svých letech je Karel pro nás obrovským přínosem. Nejen na ledě, ale také v kabině. Chceme nadále zapojovat i naše mladé hráče a pro ně by Karel měl být ten, ze kterého by si měli brát příklad.“ I Plášek mladší tak činí.

Nemohl mít lepší vzor: Díky, táto!