Kudrny i skluz po tátovi. Plášek je zase v hokejové extralize

„Vizáž podobná, bruslení taky. Jako když jsem proti Pláškovi kdysi hrával při výluce v NHL já. Samozřejmě táta to má dodnes,“ konstatoval někdejší útočník Václav Varaďa.

Pláška staršího vídal v minulých letech jako trenér Třince, když jezdil sledovat zápasy první ligy, v níž si přerovský rodák prodlužuje kariéru. Pláška mladšího vede jako trenér národního týmu do 20 let, který připravuje na mistrovství světa.

Oba měří 180 centimetrů a v jejich hře najdete množství společných rysů. „Co mám po tátovi? Asi všechno,“ vyhrkne Plášek mladší.

„Možná jsem já útočnější než táta, pořád se cpu do zakončení. Táta raději nahrává kamarádům. Teda, tak to dělá teď. Dřív taky dával hodně gólů,“ doplní se.

Pohled do statistik říká, že Plášek starší nastoupil v nejvyšší soutěži do více než sedmi set zápasů a nasázel v nich 127 branek.

Varaďu jeho syn zaujal v červenci natolik, že po první várce zápasů nové dvacítky proti Švýcarsku ho neposlal do kategorie do 19 let, ale ponechal si ho ve výběru, z něhož vzejde kostra pro šampionát.

„Karel je výborný s pukem, má to svoje bruslení a dělal chytrá rozhodnutí ve správný čas. Chceme ho vidět dál,“ řekl v červenci. O tom, jak bude s dalším z velké řady vlastních talentů pracovat, měla tehdy jasno i Kometa. V horkém létě se říkalo: pokud má někdo opravdu šanci do hvězdami prošpikovaného kádru Komety proniknout, je to Plášek. „V osmnácti na to není brzo. Myslím si, že jsem připravený,“ hádá mládenec, který by vzdor současnému trendu zmenšování hřišť raději hrál na větší ploše. To kvůli bruslařským schopnostem.

„Už před rokem jsem něco odehrál v Lize mistrů, naskočil jsem párkrát v extralize, obouchal jsem se v první lize. Teď už bych proti dospělým nešel vyjukaný jako loni, když mě tam dali,“ představuje si, přestože teprve na akci reprezentační dvacítky poprvé hrál bez ochranného košíku.

V minulé sezoně si otec a syn Pláškové splnili sen a zahráli si v jednom dresu. Nastoupili za Přerov, při jejich debutu jako rodinného tandemu jejich tým rozstřílel Litoměřice 8:3. Otec skóroval jednou, syn dvakrát. Bylo to na poslední chvíli, co si mohli zahrát společně, po sezoně se jejich cesty rozešly.

Plášek starší zamířil do Šumperka a jeho syn do extraligy. Z Přerova uniklo povzdechnutí: „Mladého Pláška bychom rádi měli na střídavé starty, ale tušíme, že Kometa s ním počítá.“

Počítá, avšak do rodného Přerova svůj klenot na vybroušení posílá i letos. Nastoupit by tak mohl také v dnešním (18.00) hanáckém derby v Prostějově. „To bych moc rád, ale záleží to jen na Kometě.“

Plášek mladší dělá však hodně proto, aby se usadil v sestavě mistrovského Brna. Začal víc jíst a víc chodit do posilovny, od jara nabral zhruba osm kilo, v tréninkovém systému Komety buď chodil na tréninky a zápasy s áčkem, nebo si přidával individuálně. Na těchto „sessions“ pracoval tu a tam i s Michalem Kempným, vítězem Stanley Cupu, který se v Brně připravoval.

Plášek vedle něho kmital tak, až se z něho kouřilo, a při občasném pití z lahve u mantinelu jen koulel očima. „Do soubojů to chce ještě víc síly,“ opakuje si. „Pro šanci v extralize jsem udělal dost. Kéž by to vyšlo.“