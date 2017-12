Vejmelka chytal proti svým: Nechtěl jsem si vyslechnout, že jsem děravej

Jaké pro vás bylo hrát proti týmu, z něhož jste si jen na měsíc odskočil?

Musím říct, že jsem to nikdy nezažil a je to hodně zvláštní. Ale to je sport a člověk se musí přizpůsobit týmu, kde hraje, a nemyslet na jiné věci.

Jak jste si zápas užil?

Užil jsem si to moc, byl jsem hrozně natěšený, měl jsem velkou motivaci. Chtěl jsem pustit co nejmíň gólů, abych si pak od kluků nevyslechl, že jsem děravej. To se mi jakž takž povedlo. Sice jsme prohráli, ale i za ten bod jsme rádi.

33. kolo extraligy detailně Kometa - Jihlava 3:2PP

Neměl jste v první třetině strach z debaklu? Dostal jste dva góly rychle po sobě a Kometa vás přehrávala...

Strach nemůžete mít nikdy, já jsem se soustředil na sebe. Samozřejmě prohrávat po první třetině 0:2 není moc příjemné, ale musím kluky pochválit, že jsme se proti takovému týmu jako Kometa dokázali vzchopit a aspoň bod urvat. Víceméně jsme neměli co ztratit, takže jsme se mohli tlačit dopředu a hráli jsme i zodpovědně dozadu. Hra se nám vykompenzovala na obě strany a v dalším průběhu zápasu jsme mohli Kometě konkurovat.

Vám se zápas docela povedl, že?

Já to můžu hodnotit docela kladně, jenom mě mrzí ten výsledek. Chtěl jsem tady vyhrát, byla pro mě obrovská motivace porazit kluky. Ale musíme být rádi i za ten bod a dívat se na další zápasy.

Co jste vlastně po nepovedené první třetině změnili?

Chtěli jsme co nejrychleji vyndávat puky z našeho obranného pásma a hrát co nejjednodušeji, protože Kometa rychle otáčí hru a má z toho protiútoky. Tohle jsme trošku změnili a dařilo se nám to.

Prodloužení rozhodl nájezd Vojtěcha Němce, jehož dobře znáte. Tušil jste, co udělá?

Vojta má ty ruce hrozně šikovný, takže má variant víc. Já jsem věděl, že může udělat tohle, ale měl jsem v hlavě i další dvě varianty, co vím, že dělá. Bylo těžké odhadnout, co udělá, když šel na mě ještě předtím ze hry. Udělal to skvěle a musím pogratulovat.

Dostal jste se do slovního kontaktu s brněnskými hráči?

Vždycky, když jsme kolem sebe projeli, tak tam něco proběhlo. Na konci jsem si s každým trošku popovídal a bylo to příjemný.

Měsíční hostování vám vyprší na začátku ledna. Tušíte, co s vámi bude dál?

Po pravě nevím. Bylo mi řečeno, že tu budu měsíc na hostování a dál nevím.

Chytal jste potřetí za sebou. Berete tedy jihlavskou epizodu pozitivně?

Rozhodně. S tím jsem sem šel, že budu chytat víc. A rozhodně jsem rád, že to tak je.

Stihl jste po očku sledovat v brněnské brance nového muže Marka Langhammera?

Snažil jsem se soustředit hlavně na sebe. Samozřejmě jsem vnímal, že chytá on, a ne Marek Čiliak, ale nijak jsem to neřešil.