S kým vlastně hraju? Kometu deptal její vlastní brankář

Byla to pro ně poněkud schizofrenní situace. Hlavním sokem hokejistů Komety v jejich hale byl muž, na jehož masce se vyjímal...

...znak Komety.

„Bylo by zbytečné jej měnit a ani by se to nevyplatilo,“ líčil brankář Karel Vejmelka, který byl z Brna na měsíc poslán jako host do Jihlavy. A v úterý jej osud svedl proti jeho obvyklým spoluhráčům.

„Musím říct, že jsem to nikdy nezažil a že je to hodně zvláštní. Musel jsem si chvilku zvykat na dresy a vůbec se trochu zorientovat, s kým vlastně hraju. Ale to je sport. Člověk se musí přizpůsobit týmu, kde hraje, a nemyslet na jiné věci.“

Chtě nechtě to však pro Vejmelku nebyl tuctový duel. „Byla pro mě obrovská motivace porazit kluky,“ přiznal 21letý gólman. „Chtěl jsem pustit co nejmíň gólů, abych si pak od nich nevyslechl, že jsem děravej.“

A to se mu povedlo. Kometa se sice nakonec doplahočila k výhře, trefu na 3:2 však zaznamenala až v prodloužení. „Potřebujeme každý bod a dnes jsme opět jeden ztratili,“ povzdechl si brněnský útočník Vojtěch Němec. Právě jemu vděčí modrobílí za to, že neztratili body dva. Vyhlášený šikula při trestném střílení v prodloužení přelstil Vejmelku kličkou do forhendu.

„Na tréninku jsem měl proti němu úspěšnost asi tak tři procenta. Jak je vysoký a věděl, že budu dělat kličku, tak mě vždycky vybruslil. Bylo super, že teď na to skočil,“ jásal Němec po souboji se svým starým známým.

„Vojta má ty ruce hrozně šikovné, takže má variant víc. Já jsem věděl, že může udělat tohle, ale měl jsem v hlavě i další dvě varianty, co vím, že dělá. Bylo těžké to odhadnout. Udělal to skvěle a musím mu pogratulovat,“ poznamenal Vejmelka.

Původním Němcovým záměrem přitom byla střela. „Kvalita ledu už nebyla nic moc. Ale všiml jsem si, že Kája byl trošku venku z branky, tak jsem to zkusil. Splašily se mi ruce a vyšlo to,“ popisoval Němec, který nehleděl na to, kdo proti němu stojí. „Říkal jsem si, že jsem to na něj párkrát zkusil na tréninku, ale stejně se rozhoduju v danou chvíli těsně před ním.“

Pro Vejmelku měla partie hořký konec, ale jinak ji zvládl výborně. „Chytal velice dobře, není mu co vytknout,“ podotkl jihlavský trenér Petr Vlk.

To je dobrá zpráva i pro Kometu, v níž by se měl Vejmelka na začátku ledna opět hlásit. Do Jihlavy zamířil, aby uvolnil místo pro novice Marka Langhamera, který se podruhé za sebou postavil do brněnské klece. A i on si vedl zdatně. „Je vidět, že i když je to mladý kluk, tak toho má spoustu za sebou. Chytal velice dobře, neudělal chybičku,“ chválil Němec. „Máme super gólmanskou dvojici,“ zmínil i s ohledem na Marka Čiliaka.

Brankář Karel Vejmelka v dresu Jihlavy - ilustrační foto.

Po návratu Vejmelky tak může v brněnském brankovišti nastat přetlak. „Řešíme to zápas od zápasu,“ prohodil trenér Kamil Pokorný.

O brankáře se nyní Kometa bát nemusí, ale jinak jí to drhne. Včera ovládla první třetinu, jenže za stavu 2:0 nepochopitelně ubrala. „Nehráli jsme celý zápas tak, jak jsme měli. To, co na soupeře v první třetině fungovalo, jsme přestali dělat. Odhazovali jsme puky místo toho, abychom hráli hokej. A protože jsme hráli bez puku, ztratili jsme tempo,“ zlobil se Němec.