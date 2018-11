Chtěli jsme ukázat, že na to máme, pravil Říha po výhře nad Rusy

Ten musel mít radost největší, protože šlo o jeho premiéru u národního týmu. A začít třemi porážkami, to by bylo zlé. Vše tomu navíc v úvodu zápasu nasvědčovalo, protože soupeř byl aktivnější, rychlejší a kombinačně zdatnější. Navíc se dostal dvakrát do vedení.

„Jsem rád, že hráči pochopili, že ten turnaj nekončí dvěma předchozími prohrami ani nepovedeným vstupem do tohoto utkání. Mám radost, že kluci předvedli věci, které po nich požadujeme. Za to jim patří velký dík,“ říkal Říha, který odmítá, že soupeř český výběr podcenil.

„Možná se to tak zdá, protože byli už první, ale my jsme viděli už při rozbruslení i při samotném zápase, že s námi nikdy nechtějí prohrát,“ oponoval.

S tím souhlasil i střelec Dominik Kubalík, jenž k vítězství přispěl hattrickem. „Byl to samozřejmě těžký zápas. Nevstoupili jsme do něj dobře a první třetina, to rozhodně nebylo, co bychom chtěli hrát. Ale myslím, že jak jsme dali první gól, tak jsme jim narušili systém. Snažili jsme se hodně přerušovat hru, což na ně platí, protože oni jak se rozjedou, tak se těžko zastavují,“ vykládal.

Tým pochopitelně podržel gólman Patrik Bartošák především ve druhé a třetí třetině, kdy pochytal řadu velkých příležitostí. Za to ho Kubalík hodně vyzdvihl. Zároveň ho těšil týmový výkon. „Bylo to pro mě speciální utkání. Hattrick a navíc při výhře nad Rusáky... Snad nebyl v reprezentaci poslední,“ usmál se.

Zmiňovaný Bartošák měl z utkání dobrý pocit. „Ta výhra sice nemění postavení v tabulce, ale pro nás, kteří jsme nastoupili v Euro Hockey Tour poprvé, je to skvělé na sebevědomí. Dokázali jsme se dvou prohrách zvednout a s nejsilnějším týmem na turnaji vyhrát, i když to není ani čtyřiadvacet hodin po porážce s Finy.“

Obránce Jakub Nakládal přesto zůstával nad věcí a nechtěl jedním vítězstvím zapomenout na předchozí nezdary. „Moc dobře vím, že máme na čem pracovat. Jsou tu noví trenéři, spousta kluků v týmu, který nebyl až tak zkušený, takže bych z toho na druhou stranu nedělal vědu. V uvozovkách je to jenom Euro Hockey Tour, takže by neměla kvůli výsledkům přijít nějaká panika.“