Přijde potlesk, či pískot? Reprezentaci s koučem Říhou čeká první test

Tam, kde se Československo dvakrát stalo mistry světa, a tam, kde hrálo zápasy víc než 40 let (naposledy koncem dubna 2005 před zlatou Vídní), než se v Praze národní tým definitivně přestěhoval do luxusní O2 areny.

Česko - Švédsko Ve čtvrtek od 18.20 sledujte duel Karjala Cupu online.

Jak už bývá zvykem, přijde plný dům, víc než deset tisíc diváků. Osobně dorazí třeba ikona sovětské mašiny, brankář Vladislav Treťjak, zdravice pošlou legendy Gretzky, Modano či Kurri. Zkrátka bude to blyštivý narozeninový večer, jenže dost možná ho hned zkraje pokazí pískot a zloba příznivců.

Až totiž ve čtvrtek v 18.20 hodin vjede reprezentace ke svému 378. duelu, jímž zahájí proti Švédsku turnaj Karjala, bude na sobě mít poprvé dresy s novým logem. Se lvem, který v červnu vyvolal obrovskou kontroverzi. Svaz tehdy vysvětloval, že si potřebuje trikoty obchodně chránit, což s předchozím státním znakem nemohl, jenže veřejnost byla zklamaná. Lva přirovnávala třeba ke značce automobilů Scania, dokonce i někteří zkušení reprezentanti psali na sociální sítě naštvané komentáře.

Jakub Nakládal, kapitán současného výběru, tvrdí: „Zpočátku to i pro mě byl šok. Říkal jsem si, že státní znak by na dresu měl být. Ale asi se tak celkově vyvíjí doba, takže věřím, že šlo o krok dobrým směrem. A musím si zvyknout.“

Kouč Miloš Říha, který si odbude premiéru u reprezentace, souhlasí, že to byl šok, ale že to chce čas, než se vášně uklidní. Jelikož bydlí na Slovensku, připomněl, že podobné trable řeší i tam. „Kdybych měl naštvat Slováky, tak řeknu, že máme lepší logo než oni. Kdybychom si taky dali do státního znaku tři hokejky, vypadalo by to daleko hůř.“

Je otázkou, zda příznivce uklidní pohled, že „sousedovi taky chcípla koza“. Navíc na začátku duelu budou mít před očima ještě jeden „červený hadr“. Do Prahy dorazí gratulovat i René Fasel, prezident Mezinárodní hokejové federace IIHF, a s českým šéfem Tomášem Králem vhodí úvodní buly.

Švýcarský zubař je u českých fanoušků roky neoblíbeným bafuňářem, za což může především nezapomenutelná bitka s Kanaďany v roce 1997. Sedm soků tehdy bylo na čtyři české hráče, o čemž i neutrální finský list Helsingin Sanomat psal: „Kanada se představila jako mužstvo největších ubožáků.“

Česko - Švédsko Zápas, který je součástí finského turnaje Karjala, se hraje dnes od 18.20 hodin v Tipsport areně v Holešovicích. Pořadatelé doporučují, aby lidé kvůli dopravním komplikacím v okolí využili k cestě metro. Se Švédy sice Češi dvakrát za sebou prohráli, ale z posledních 11 vzájemných zápasů slavili sedmkrát výhru. Po tomto utkání se reprezentace přesouvá do Finska, kde ji v sobotu od 16.30 čeká domácí výběr a v neděli od 12.30 Rusko (oba ČT2, online na sport.idnes.cz). Kapitánem je Jakub Nakládal, asistenty Jan Kolář a Michal Řepík. Předpokládaná sestava: Jakub Kovář – Nakládal, Kolář, Mozík, Krejčík, Zámorský, Jordán, M. Doudera, D. Musil – Sekáč, Nestrašil, D. Kubalík – Kousal, Tomášek, H. Zohorna – Řepík, R. Hanzl, Červený – Vincour, Horák, Lenc.

Tresty ale dostaly oba týmy stejné, což českou stranu rozlítilo. Fasel přitom tehdy vyřkl: „Nevím, proč si Češi pořád myslí, že celý svět je proti nim.“ Karel Gut, tenkrát předseda svazu, kontroval: „Fasel nepomáhá evropskému hokeji. Naopak proti němu cíleně pracuje.“

Právě to, že je až příliš prokanadský, zatímco Češi jsou v jeho očích pátým kolem u vozu, zlatou generaci i jejich příznivce štvalo. Fasel sice v rozhovorech často opakoval, že to tak není, jenže zloba a naštvání v Češích zůstaly. Minulý týden Švýcar oznámil, že v roce 2020 ve funkci skončí, ale jak bude přivítán dnes, nikdo moc netuší.

„Někde ho mají radši, někde méně. Obavy z vypískání nemáme,“ tvrdí Zdeněk Zikmund, mluvčí svazu. A trenér Říha přidává: „Je pro nás poctou, že přijede na náš svátek. Spoustu jiných krajin by se rádo pochlubilo, že si takový člověk udělá čas a dorazí. On a Treťjak jsou lidi, kterých si váží celý hokejový svět. Respekt před nimi.“

Bylo by vážně vkusnější, kdyby publikum zachovalo dekorum slušného hostitele. Na druhou stranu: Hlas lidu, hlas boží...

Jenže nejdůležitější stejně bude to, co se odehraje po vhazování. Jaká bude hra, nasazení. A jak říká útočník Michal Řepík: „Je jedno, co na dresu bude, hlavně aby to zase pomohlo k úspěchům našeho hokeje. Zvlášť kdyby se v nich podařilo získávat medaile.“