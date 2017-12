Další prohra doma, teď čeká hokejisty Karlových Varů venkovní série

„Bylo vidět, že nejsme ve stoprocentní psychické pohodě po utkání ve Vsetíně, které jsme zbytečně ztratili,“ posteskl si asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška po duelu s Třebíčí.

„Bereme jen bod, a to je pro nás ztráta. Na druhou stranu hráči bojovali, ale bohužel jsme v období, kdy se nám moc nedaří. Nemáme štěstí, aby se k nám něco odrazilo a puky nám přeskakují hokejky. Musíme prostě jen naší pracovitostí jít do dalšího utkání, tak abychom další body ubojovali.“

To se promítá i v tabulce, z jasného vedení je najednou třetí místo, za zády dotírající Slavii. České Budějovice porazily Havířov 1:0 a zvítězili doma i počtrnácté v sezoně. Motor má v čele tabulky dvoubodový náskok před Kladnem, které díky výhře 4:2 nad Vsetínem přeskočilo Karlovy Vary.

O výhře Jihočechů rozhodl v 32. minutě v přesilové hře sedmou trefou v sezoně obránce Zdeněk Kutlák, asistencí se na jeho gólu podílel Petr Vampola. Třiadvacetiletý brankář David Gába si v devátém zápase připsal první čisté konto. Motor bodoval v devátém utkání po sobě a na vlastním ledě ztratil pouhé dva body z 42. Havířov prohrál počtvrté z posledních pěti soubojů.

Kladno svedlo s Valachy vyrovnanou partii. Vsetín šel dvakrát do vedení, ale Rytíři pokaždé odpověděli. Nerozhodné skóre 2:2 rozsekl až 139 vteřin před koncem třináctým gólem v ročníku David Tůma. Tři body pro Středočechy zpečetil druhou brankou večera Jakub Strnad, jenž je o jednu trefu lepší než Tůma. Kladno uspělo počtvrté za sebou, Vsetín prohrál poprvé po čtyřech zápasech.

Na západě Čech se zdálo, že domácí kráčejí za plným bodovým ziskem, po bezbrankové první třetině odskočily Karlovy Vary v prostřední části díky Sebastianu Gorčíkovi a Matici Podlipnikovi na rozdíl dvou branek. Jenže Horácká Slavia se nevzdala a v 50. minutě během 27 vteřin srovnala.

Utkání nakonec rozhodly až samostatné nájezdy, ve kterých o bod navíc pro Třebíč rozhodl útočník Petr Kratochvíl, jenž v úterý oslavil 20. narozeniny. Tým z Vysočiny podruhé za sebou zvládl nájezdy a radoval se z šestého vítězství v řadě.

„Naši hráči se padesát minut rvali o výsledek a během prvních dvou třetin jsme si vytvořili dostatek šancí na to, abychom vstřelili více jak dvě branky. To se bohužel nestalo a následně jsme si vstřelili sami dvě branky a přišli o utkání. A nepotvrdilo se ani to pravidlo, že když tým nedá přesilovku pět na tři, kterou hosté hráli dokonce dvakrát a dost dlouho, tak nemůže vyhrát. My máme jen bod a prohráli jsme,“ stýská si Tomáš Mariška.

Energii se nepovedlo udržet vedení 2:0 a přišla o body. „Inkasovali jsme dva smolné góly. Při prvním gólu se jednalo o vlastní branku. Vyrovnávací gól jsem ale neviděl, nevím tedy, jak jsme ho dostali. Podle toho, co říkali kluci, tak to byl také smolný gól. Je to těžké, dokázali jsme hosty dostat pod tlak a vytvořit si šance, ale bohužel jsme je neuměli proměnit. Třebíč je měla také, ale my jsme jich měli více,“ popsal po utkání klubovému webu Ondřej Šafář, obránce, jenž musel nastoupit v útoku.

„Problém s tím mám (úsměv). Je to úplně něco jiného. Snažím se ale hrát jednoduše, nic složitého nevymýšlím. Kvůli velké marodce mě však trenéři poslali do čtvrtého útoku, jelikož nebyli náhradní útočníci,“ vysvětlil Šafář.