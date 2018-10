Pátá výhra. Série hokejisté Karlových Varů pokračuje

Druhý víkend po sobě jsou hokejisté karlovarské Energie velmi úspěšní. Ze čtyř domácích zápasů čtyřikrát vyhráli. Vše zakončila včerejší výhra nad Olomoucí umocněná vychytanou nulou gólmanem Filipem Novotným. Právě on byl hlavní hvězdou víkendu, už v pátek v derby demoralizoval plzeňské střelce. Výborné výsledky samozřejmě lákají i diváky. Včera jich, na duel s Olomoucí, do KV Areny přišlo 3976 a v pátek na Plzeň dokonce 5576.

Olomouc smetli s nulou

Nedělní duel byl plně v režii Energie. Po třetinách 1:0, 2:0, 2:0 vypráskali Olomouc 5:0 a jako bonus přišla nula na kontě obdržených branek pro gólmana Filipa Novotného, který má, stejně jako celý tým, velkou formu. Stý extraligový start oslavil brankou Jakub Flek.

Skóre otevřel v devatenácté minutě Tomáš Rachůnek po nádherné souhře křídel první formace, kdy se rozjeli do útočné třetiny. Ve středním pásmu poslal Rachůnek puk na Jakuba Fleka. Těsně před brankou Konráda si jej ještě stačili vyměnit a nakonec Rachůnek zakončil za záda hostujícího brankáře. Druhý gól přidal ve třiatřicáté minutě Gríger po nádherné přihrávce od Fleka.

Třetí branka padla z hole nestárnoucího kapitána Václava Skuhravého v devětatřicáté minutě. Ten využil přesilovou hru pouhé čtyři sekundy po jejím začátku.

Čtvrtý gól v dvaapadesáté minutě padá na vrub opět prvního útoku. Tentokrát jej vstřelil Jakub Flek a poslední, pátý, zářez do olomoucké branky dal Dávid Gríger

Vyprodané derby pro Energii

Nejprve v pátek odehrály Karlovy Vary s Plzní v pořadí 94. západočeské derby, první soutěžní zápas se datuje už do sezony 1949/50. „Ale myslím, že hráči ani trenéři už to jako derby příliš neberou. Hodně kluků v obou týmech pochází z jiných koutů republiky, nevnímají to výjimečně. Možná fanoušci, pro ně je to zajímavé,“ mínil plzeňský asistent Jiří Hanzlík, který sám působil jako hráč i v Karlových Varech.

Výhrou nad Plzní 3:1 si Vary připsaly čtvrtou výhru za sebou. Energie uspěla v západočeském derby po sérii pěti porážek, doma Indiány přehrála po čtyřech letech.

Rozhodující náskok si Karlovy Vary vypracovaly ve druhé třetině, kterou vyhrály 2:0. Velkou zásluhu na výhře domácích měl brankář Filip Novotný, který si připsal 41 zákroků.

„Jsem rád, že jsme vyhráli. Nejde o to, jestli mám nulu nebo ne. Hlavně, že jsme vyhráli. Střel je hodně, ale od toho jsem tam, abych puky chytal. A je jedno, jestli jich je šestnáct nebo čtyřicet. Každá je důležitá,“ řekl Novotný po zápase.

Úvod utkání patřil hostům. Po zaváhání Šenkeříka ve vlastním obranném pásmu nastřelil Nedorost horní tyč karlovarské branky. Na druhé straně nejdříve Lapšanský nezužitkoval samostatný nájezd, v 6. minutě ale otevřel skóre zápasu Gríger, který šikovně tečoval střelu Šafáře. Plzeň byla i poté silnější na puku a jen díky výbornému Novotnému se šlo do kabin za nerozhodného stavu, když tlak hostí přetavil v 16. minutě ve vyrovnávací branku Denis Kindl.

Atraktivní útočný hokej pokračoval i ve druhé třetině. Poté, co se Energie ubránila dobře sehrané přesilovce Indiánů, se prosadili domácí. Ve 29. minutě unikla dvojice Vlach - Beránek a druhý jmenovaný nekompromisní střelou vrátil vedení na stranu Energie.

Podobnou situaci, avšak v obráceném gardu zlikvidoval bezchybný strážce karlovarské branky. Ve 35. minutě si dojel za vyhozeným pukem Balán a zpoza branky našel zcela osamoceného Lapšanského, pro kterého již nebylo problémem navýšit vedení domácích. Následně hrály Karlovy Vary dlouhou přesilovku pět na tři, vyloučení Kvasničky a Jakuba Kindla ale nepotrestaly.

Mužem zápasu byl ale i nadále Novotný, který si ve druhé dvacetiminutovce připsal 30 zákroků.

„Soupeř byl dnes prostě efektivnější, proto vyhrál. Zlomový moment byl asi ten třetí gól. My jsme byli trochu déle na ledě a chyběli nám síly zpátky,“ uvedl útočník hostů Václav Nedorost.

Vedení nováčka extraligy mohl ve 42. minutě zvýraznit Mikúš, po jeho střele ale jen „zazvonila“ tyč plzeňské branky. Vyprodaná aréna byla svědkem ofenzivního hokeje, skóre se ale již nezměnilo.

Plzeň si tak po sérii tří výher připsala porážku a nevyužila šanci posunout se do čela soutěže.

„Musím jen poděkovat a pochválit hráče za neskutečně bojovný a zodpovědný výkon, kdy jsme dokázali nefaulovat a být disciplinovaní. Všechno gradovalo výkonem Filipa Novotného v bráně, který nás fantasticky podržel v mnoha těžkých situacích. Dnes mu však hráči v obraně svojí obětavostí a nasazením pomohli,“ řekl asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška

„Byl to další z našich zápasů, kdy hrajeme hokej na krásu. Jsme na puku, máme velké množství střel, ale koncovka a hlad po gólech tomu chybí. V tom je náš problém, nebylo to poprvé. Nemám, co víc bych k tomu řekl,“ komentoval plzeňský asistent Jiří Hanzlík výhru Energie 3:1.