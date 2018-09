Vary dají šanci těm, kteří vybojovali extraligu, na trh se však dívají

Po návratu do extraligy zdaleka nepatří mezi černé koně soutěže, naopak ji většina odsuzuje k boji o záchranu a možná i pádu zpět do první ligy. Stejně rychle jako si prostřílela cestu zpět mezi elitu.

„Naším hlavním cílem je být konkurenceschopní,“ říká asistent trenéra Tomáš Mariška. Žádné výsledkové cíle, žádná velká slova o útoku na play off. Ale ani strach z neúspěchu. Mužstvo si zvyklo vyhrávat a věří si i na silnější protivníky. „Věřím, že právě toho využijeme ve startu sezony,“ přeje si Mariška.

Do extraligové sezony tým vstoupí pátečním duelem v Olomouci, následovat budou čtyři zápasy doma.

Přípravu hodnotíte pozitivně?

Rozhodně jsme spokojeni s tím, jak hráči přistupovali k tréninku. V tomto ohledu je spokojenost stoprocentní. Co se týče výsledků, ty nemá smysl komentovat. Nijak zveličovat nebo podceňovat. Těší nás, že jsme v posledních zápasech viděli ve hře věci, které po hráčích chceme a které chceme praktikovat v soutěžních zápasech.

Nechyběla vám tvrdší zkouška, těžší soupeři?

Hráli jsme baráž do konce dubna, nebylo vůbec snadné sehnat soupeře. Myslím si, že v rámci možností jsme sehnali nejlepší možnou konfrontaci. Vycestovali jsme na výborně obsazený turnaj do Bledu. S touto fází sezony jsme spokojeni.

Dlouhá minulá sezona vám promluvila i do složení mužstva?

Situaci jsme tak měli postavenou od majitele už během baráže. Bylo jasně řečeno, že šanci zahrát si extraligu dostanou hráči, kteří si ji vyhrají, což se nám zhruba z 95 % povedlo. Ztratili jsme asi dva tři hráče, o které jsme stáli, jinak kádr zůstává pohromadě. Doplnili jsme ho jen kosmeticky, hráči přišli na doplnění. Všichni se zapojili už během přípravy na suchu, teď dorazil už jen Adam Lapšanský.

S podobou kádru jste spokojeni? Nechybí na soupisce víc zkušených obránců?

Všichni hráči, kteří nás doplnili, po pracovní a charakterové stránce zapadli výborně. Jejich pozice v týmu se teprve ukáže. Udělali jsme maximum pro složení co nejlepšího týmu. Kádr nemusí být definitivně uzavřený, my se v rámci našich možností na trh díváme. Ale i tak jsme spokojeni a věříme, že máme dobrý a konkurenceschopný tým.

Srší z týmu sebevědomí a důvěra v sebe samotného?

Je to dané loňskou sezonou, která se nám po delší době výsledkově velmi vyvedla. Vyhráli jsme drtivou většinu zápasů. Hráči zase získali a nabrali potřebné sebevědomí. Věřím, že to může být naše devíza hlavně v úvodu sezony. Ale uvědomujeme si, že nás čekají jiní soupeři. Hráče na vše upozorňujeme. Kluci vědí, co nás čeká, a jsou na to připraveni.

Chystali jste tým psychologicky, že teď bude víc prohrávat?

Tým je zdravě sebevědomý, udělala se dobrá parta. Kluci jsou spolu delší dobu. Když se nám nebude dařit, dokážeme se s tím porvat a bojovat. Budeme se snažit, aby případných výpadků bylo co nejméně. Já věřím, že nepůjdeme od prohry k prohře, ale že budeme vyrovnaným soupeřem všem týmům v extralize.

Série porážek ho nepoloží?

Věřím, že ne. Samozřejmě důležitý bude vstup do soutěže, jak začneme. Extraliga je úplně jiná liga, v jiném tempu, jiná konkurence. Z týmu máme velmi dobrý pocit, charakterově jsme tým dobře doplnili a sezonu zvládneme.

Naznačila příprava, že bota tým může tlačit v obraně? Dostávali jste dost gólů.

Svou roli hrála i naše pozice v loňské první lize. Snažili jsme se v zápasech dominovat, být silní na puku a být tím, kdo na ledě diktuje tempo. Nechci říkat, že nás soupeři neprověřili, to určitě ne. Ale rozhodně nás v extralize čeká úplně jiná síla v ofenzivě. Dávali jsme v přípravě hodně gólů, okna v obraně jsme postupně zalepili.

Bude obrana klíčem k bodům?

Rozhodně svoji hru musíme postavit na bojovnosti a dobré obraně. Věřím, že nás podrží dva výborní gólmani, kteří loni chytali skvěle a jsou naší velkou oporou. Bude klíčové, jak dobře budeme pracovat do defenzivy.

Výrazně jste na obraně pracovali a snažili se o zlepšení?

Hráče na to upozorňujeme každý trénink. Máme hodně videí. Musíme se odrazit od výborné defenzivy a týmového obětavého výkonu. To je naše jediná možná cesta v nadcházející sezoně. Snažíme se to dávat do každého cvičení, hráči jsou si důležitosti pevné obrany vědomi.

Hodně postrádáte Plutnara?

Michal má zlomeninu, bohužel začátek extraligy určitě nestihne. Bude nám nějakou dobu chybět. Musíme si poradit i bez něj. Uvidíme co další hráči, kteří mají menší zranění. Doufáme, že většina hráčů ze základní sestavy bude k dispozici. Na každý post máme alternativu. Věřím, že si se ztrátami dokážeme poradit.

Jak obtížný vstup do sezony vás čeká?

V Olomouci to bude neskutečně těžký začátek. Pak nás čekají čtyři zápasy doma, situace se tak vyvinula. My to neřešíme, naopak nám to může pomoct. Doufám, že nám fanoušci pomůžou a budou stejně skvělí, jako byli v minulém roce. Bude důležité sezonu dobře nastartovat.

Nevytvoří čtyři zápasy doma v kuse spíš větší tlak na mužstvo?

Začátek je strašně důležitý, ale my musíme jít zápas od zápasu. Nemůžeme koukat, zda hrajeme doma nebo venku, s tím nebo tím. My se musíme soustředit sami na sebe a udělat maximum pro co nejlepší sezonu.

S jakým cílem do ní vstupujete?

Neříkal bych, co je naším cílem, kde se chceme pohybovat. Naším úkolem je Varům zajistit dobrou sezonu, ve které budeme v extralize konkurenceschopní. Pokud budeme stejně pracovití, jako jsme byli teď v přípravě, můžeme pomýšlet na povedenou sezonu.