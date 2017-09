Prolomili jsme střeleckou smůlu, lebedili si v Karlových Varech

Energie Karlovy Vary se s první ligou sžívala, v úvodních čtyřech kolech vyhrála po základní hrací době pouze jednou. Teď si to vynahradila naprosto dokonale, Benátkám nad Jizerou dala osm branek.

„Prolomili jsme střeleckou smůlu, která nás provázela v předchozích zápasech. Osm branek je veliké povzbuzení do další práce a do pondělního utkání s Kladnem,“ řekl po utkání asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

Ve čtvrté minutě sice zaskočil Energii Bittner, zbytek zápasu už byl v režii domácích a především Matice Podlipnika. Slovinský bek zazářil hattrickem a po pěti kolech má na kontě už šest gólů! Tím je v ohrožení rekord Jiřího Říhy, jenž v minulém ročníku nasázel dvacet branek. Třemi asistencemi se na úspěchu podílel útočník Martin Kohout.

Stabilní návštěva, tentokrát 2 139 diváků, si duel užívala a náležitě svým borcům aplaudovala. „Chtěl bych moc poděkovat divákům, kteří vytvořili fantastickou atmosféru a moc nám pomohli. Čím dál tím více jsou slyšet. Zápas od zápasu se zlepšují. Velkou měrou nám pomohli, abychom to utkání zvládli.“

Benátky před duelem slibovaly, že by to nemusel být jednoduchý zápas. Šly také jako první do vedení, to jim vydrželo devět minut.

„Myslím si, že výsledek neodpovídá kvalitě soupeře. Podle mého k nám přijel mladý a perspektivní tým s výbornými hráči, o kterých ještě uslyšíme. O to více jsme rádi, že jsme dokázali utkání zvládnout,“ dodal asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.

V pondělí pokračuje WSM liga dalším kolem, do KVAreny přijede velice atraktivní soupeř, Rytíři Kladno. Hraje se od 17.30 hodin. Navíc půjde o duel sousedů v tabulce. Kladno je druhé, bod za ním Energie. Tabulku vede Frýdek-Místek, díky výhře 2:0 na ledě Slavie přeskočili o bod Kladno. Oproti Středočechům odehrál o zápas víc.