Karlovarští hokejisté chtějí ve Frýdku natáhnout bodovou sérii

Naposledy o víkendu v nedaleké Kadani poslední tým soutěže zdolala 4:2.

„ Věděli jsme, že domácí v posledních třech zápasech dvakrát vyhráli a jsou v pohodě. Kadaň potvrdila, že hraje velmi obětavě s velkým pohybem. Zápas byl těžký, byť jsme si vypracovali velké množství šancí, tak se nám nedařilo překonat domácího brankáře. Bylo to těžké až do konce a my jsme hodně rádi, že se nám tady podařilo získat tři body,“ ulevil si po utkání karlovarský asistent Tomáš Mariška na klubovém webu.

Jak Energie, tak i domácí Trhači skórovali v oslabení. Tříbodový triumf zajistil extraligovým šampionům z roku 2009 útočník Václav Skuhravý v 42. minutě. Kadaň ještě snížila, ale výhru Západočechů zpečetil forvard Tomáš Rachůnek trefou při power play domácích.

„Bylo to kvalitní utkání, ve kterém kluci nechali duši. Potrápili jsme favorita soutěže. Hráli jsme obětavě, v rámci možností. Kluci to utkání neskutečně odbojovali a šli za vítězstvím. Málem se to mohlo i povést,“ chválil svůj tým po utkání Mariškův kadaňský protějšek Miroslav Buchal.

V čele tabulky si před Karlovými Vary díky výhře 3:1 nad Přerovem v minulém kole drží České Budějovice stále tříbodový náskok. Motor uspěl v pátém zápase v řadě a před vlastními fanoušky se radoval z osmnácté výhry z devatenácti zápasů.

Třetí Kladno i přes prohru 3:6 v Prostějově zůstalo díky lepšímu skóre třetí před Přerovem, oba týmy ztrácejí na Energii sedm bodů.