Karlovarský útočník Flek: Potřebujeme gólový polštář

Čtyři odehraná kola má hokejová Energie v první lize za sebou a hned třikrát se zápas rozhodoval až v prodloužení. Jedině v utkání 3. kola doma proti Třebíči dokázala hokejová Energie i ve výsledku vcelku jasně vyjádřit svou převahu. Pěti góly zatěžkala soupeřovo konto a užila si první klidný zápas. Po vstupu do nové sezony ve WSM lize se jinak střelecky souží, jakoby si zvykala na nové protivníky a jiný styl hokeje. Frýdek-Místek i Vsetín svou defenzivní hradbou Karlovým Varům úlohu pořádně znepříjemnily.

„Asi jsme pořád trošičku nervózní, sezona je pořád v úplném začátku. Když se nám nedaří vytěžit z úvodního tlaku nějaký gólový polštář, pak to na nás trochu sedne,“ přemítá útočník Jakub Flek, proč jeho mužstvo hraje v duchu předsezónních slov trenéra Pešouta.

Nový lodivod varoval, že Energie si musí zvyknout v nové soutěži a nebude snadné soupeře válcovat. Hokejisté loni extraligového celku pociťují, že sil má na startovní čáře každý dostatek. A neubývají jim nijak vysokým tempem. „Až po první čtvrtině soutěže poznáme, jak kdo na tom je. Týmy pořádně neznáme, sám jsem na většině zimáků nikdy nehrál, přestože jsem byl půl roku v Jihlavě v první lize,“ říká.

Flek ani nevítal výjezd do dalekého Vsetína. Hokejová bašta a kdysi král českého hokeje se po letech v suterénu šplhá zpátky mezi domácí špičku. Stařičký stadion bude nájezdníkům dělat problémy. „Mají menší hřiště, lítali po nás. Nedokázali jsme na ně pořádně najít recept,“ uznává Flek.

Frýdek-Místek v sobotu doma a pak i Třebíč mužstvo přehrálo, bylo lepší. Energie chce být aktivní, nenechat soupeře vydechnout. Vyladit mířidla a deptat soupeře nátlakovou hrou. „Doma musíme lítat,“ říká Flek. A skoro vůbec ho nezajímá, s čím přijedou zájemci o body z KV Arény. Chce vnutit soupeři svoji hru, být o krok vpřed. „Kromě zápasu ve Vsetíně se nám asi daří plnit pokyny trenérů a hrát, co po nás chtějí. Třebíč jsme podle mého vůbec nepustili do hry,“ myslí si.

Ani Slavia neodpadla a bojovala. Jak říkal zkušený obránce Sičák: na začátku mají všichni hodně sil. Rozdíly se smazávají. Vyšší hokejovou kvalitu dokáže druhá strana vyvážit bojovností, rychlostí a důrazem. Až od druhé čtvrtiny by se rozdíly měly začít ukazovat, měly by být na hřišti znát. V ten moment chce Energie začít dominovat, být lepší a získávat si respekt. Má prodat, co v létě získala. Chce ale zúročit i zkušenosti z extraligy, protože téměř kompletní kádr si loni prošel bolavou cestou sestupu. „Sil máme dost, máme čtyři kvalitní lajny a točíme se celkem pravidelně. Síly nám nedojdou, musíme šlapat furt. Nemůžeme se na nic vymlouvat. Dali jsme si jasný cíl, tím je postoupit. Potřebujeme se dostat do herní pohody a proplout do vítězného konce,“ opakuje útočník letošní plán klubu.

Své záměry Energie netají. Hned po pádu klub vzkázala, že v první lize má jít o krátkou epizodu. Náročnost postupu už zná mnoho jiných celků, Karlovy Vary si chtějí jít tvrdošíjně za svým. Nutnost bleskově se vrátit opakují i hráči nebojácně a často. „Na ledě musíme svým výkonem dávat najevo, že jsme silní a myslíme to vážně. Bude to hlavně o hlavě, je třeba být silný a držet se svého.“

Důležitá bude i hra elitní formace. Jakub Flek začleněný po bok zkušeného Rachůnka s Balánem funguje velmi dobře. Útok, který trenéři nechávají pohromadě, má tak zjevnou důvěru. Proti Třebíči po krásné souhře otevřel skóre. „V přípravě jsme se sehráli, kluci jsou takoví hračičkové. Já to musím odmakat, hodně bruslit. Myslím, že nám to funguje dobře,“ pochvaluje si Flek.

Elitní formace

První řadu Energie letos poskládala z typologicky zajímavých hokejistů. Tomáš Rachůnek jako mozek celé mašiny, v soutěži možná jeden z nejtechničtějších hráčů.

Stanislav Balán jako schopný zakončovatel s vyzrálým přehledem o hře.

Nevysoký Flek jako neřízená střela, která už loni jasně uzmula pevné místo v základní sestavě. „Trochu cítím, že se moje pozice v týmu změnila. Ale my musíme táhnout za jeden provaz. Je jedno, jestli jsem v první lajně já, nebo někdo jiný. Teď nám to sedí, Rachna je mág na puku, Standa má obrovský přehled. Ještě to vyladíme a myslím, že soupeři s námi budou mít velké problémy,“ usmívá se Flek.