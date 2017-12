Jsme rádi i za bod, řekl trenér Varů po kladenské porážce na nájezdy

„Vytvořili jsme si poměrně dost šancí, které jsme bohužel nedokázali proměnit. Kdybychom to proměnili, tak bychom možná brali bodů víc. Mrzí nás, že jsme dvakrát vedli a přišli o vedení. I když ke konci jsme možná i o jeden bod mohli přijít,“ zhodnotil utkání pro klubový web karlovarský asistent Tomáš Mariška.

Jeho tým sice v Kladně dvakrát vedl, jenže Rytíři zásluhou svého útočného trumfu Kubíka dokázali pokaždé odpovědět a v šesté sérii nájezdů se pak štěstí definitivně překlopilo na stranu domácích, když o bodu navíc pro Středočechy rozhodl ruský centr Anton Kurjanov.

„Naše mužstvo hrálo přibližně to, co jsme si představovali. Jsme rádi, že jsme to odbojovali a že jsme podali výborný týmový výkon. To, že jsme potom prohráli v dovednostní soutěži... Takový je hokej. Možná jsme chtěli dva bodíky, ale jsme rádi i za bod,“ přiznal Mariška.

„Diváci nás hnali za vítězným gólem. Nakonec se to povedlo v penaltách. Za dva body jsme moc rádi,“ připustil po utkání kouč domácích Pavel Patera. V první třetině byly podle něj Karlovy Vary lepší. „My mohli být rádi, že to bylo jen 1:1. Ve druhé třetině už byl zápas vyrovnaný a mohlo se to otočit na jakoukoli stranu. My jsme měli šance, Vary měly šance... Zápas se nám moc líbil, byla tu dvě kvalitní mužstva a z obou stran velmi dobrá hra.“

Že diváci viděli z obou stran velmi povedené utkání ve výborné atmosféře, na tom se shodli po utkání oba trenéři. „Mužstva podala velmi kvalitní, bojovný a útočný výkon. Jsem rád, že dorazila spousta fanoušků i od nás a že byli také slyšet. Zejména domácí fanoušci ale vytvořili výbornou atmosféru,“ pochválil příznivce obou stran Mariška.

Kladno se po výhře 3:2 bodově na Karlovarské dotáhlo, ti však mají stále utkání k dobru. Do čela tabulky se vrátili hokejisté Českých Budějovic.