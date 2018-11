Dva dny, dva zápasy. A teď i venku. Hokejové Vary sbírají síly

Zápas rozhodl v 52. minutě v přesilové hře útočník Radoslav Tybor. Západočeši před svými fanoušky ovládli předešlých šest duelů. „Zápas to byl asi remízový. Kdyby po šedesáti minutách skončil nerozhodně, tak by to bylo asi nejspravedlivější. Hokej ale vždy spravedlivý není, což jsme teď viděli,“ řekl o utkání Tomáš Mariška, asistent karlovarského trenéra.

Podle obránce domácích Vladimíra Sičáka měl vliv na výkon Energie předešlý zápas s Brnem, karlovarští hokejisté měli totiž na odpočinek jediný den. „Chtěli jsme navázat na úspěchy z domácích zápasů, ale sobotní zápas s Kometou byl opravdu těžký. Byli jsme trochu utahaní,“ přiznal Sičák. Velkou váhu tomu však nepřikládá. „Že se hraje v sobotu místo pátku, to není moc příjemné, ale je to taková příprava na play off. Tedy, když se tam dostaneme,“ dodává s úsměvem.

Situace jeho týmu v extraligové tabulce po odehraných dvaadvaceti kolech je slibná. Energie z desátého místa ztrácí na sedmou Olomouc tři body, na dvojici Plzeň, Litvínov bod jediný. Vylepšit svou pozici v průběžném pořadí mohou Karlovy Vary znovu v sobotu, kdy doma od 15.30 hodin hostí pražskou Spartu, ale tentokrát to budou mít těžší než před týdnem, o den později totiž vyrazí za utkáním 24. kola do Chomutova.

„Bruslivý výkon, který proti nám domácí předváděli, mě jako trenéra totálně nadchnul. Bavil jsem se o tom i s trenérem Komety, který měl stejný názor.“ Jakub Petr, vítkovický trenér

Kouč Mariška ovšem už po Vítkovicích podobné spekulace odmítl. „Počítali jsme s tím, že nás sobotní zápas stál hodně sil, ale řekli jsme si, že se na to nebudeme vymlouvat,“ pravil. Do zápasu s Vítkovicemi podle něj Energie nakonec i vstoupila velmi slušně. „Hráči měli pohyb, byli jsme Vítkovicím vyrovnaným soupeřem. Vítkovice na nás vlítly, snažily se atakovat po celém hřišti, tlačit na nás, myslím, že mnohdy až hodně agresivně a na hranici faulu. My jsme se s tím ale dokázali nějakým způsobem srovnat,“ vysvětluje Mariška.

Po opatrné úvodní desetiminutovce udeřili jako první domácí, ve 12. minutě našel Flek u levé tyčky volného Grígera, který již neměl problém otevřít skóre utkání. Z vedení se však hráči Energie neradovali dlouho, o 33 vteřin později navlas podobnou akcí po nahrávce Lva srovnal stav zápasu Dej.

Na začátku druhé třetiny nejdříve nevyužil nabídnutou příležitost Stloukal, aby z následného protiútoku a pěkné kombinaci druhé formace Vítkovic otočil ve 22. minutě vývoj zápasu Roman. I domácí však dokázali rychle odpovědět. O dvacet vteřin později skončilo nahození Plutnara k překvapení všech za zády Bartošáka.

Následně si oba týmy vypracovaly několik šancí, brankáři Novotný a Bartošák však byli připraveni. Větší tlak si přece jenom v závěrečných minutách druhé části vytvořili hosté, ale Černý ani Roman své příležitosti neproměnili. Ve třetí třetině se na domácích podepsala náročnost sobotního utkání proti Brnu. Silově hrající Vítkovice již Energii do větších šancí nepustily, i přestože domácí hosty výrazně přestříleli. „Vítkovice byly rozhodně šťastnější jednou přesilovkovou trefou, kterou jsme my nedokázali dát,“ uvědomuje si Tomáš Mariška.

Rozhodující moment, který měl karlovarský asistent na mysli, přišel v 52. minutě při Grígerově vyloučení. Dvě sekundy před jeho plánovaným návratem na led tečoval bombu Lva od modré čáry Tybor a rozhodl zápas. Domácím se vyrovnat nepodařilo ani v závěrečné power play.

„Věděli jsem o velmi dlouhé a povedené sérii hokejistů Energie v domácím prostředí. Byl jsem osobně svědkem předešlého utkání s Kometou, které mě v domácím provedení velmi nadchlo. Jako trenér jsem na to samozřejmě musel reagovat. Počítali jsme s tím, že domácím musí dojít fyzické síly, protože jejich bruslivý výkon, který proti nám předváděli, mě jako trenéra totálně nadchnul. Bavil jsem se o tom i s trenérem Komety, který měl stejný názor. Moje hokejové srdce plesalo, ale samozřejmě jsem si vzal z toho ten bonus pro svůj tým. Z tohoto pohledu byl klíčový konec druhé třetiny, kdy jsme pět až šest minut Vary tlačili. Už tam jsme měli zápas rozhodnout. Klobouk dolů před domácími, protože to přežili, a ve třetí třetině to již bylo o tom, kdo vstřelí vítěznou branku. Oni měli přesilovku, my jsme měli přesilovku, kterou jsme využili po teči. Podobně jako jsme tady naposledy prohráli,“ vysekl poklonu současnému karlovarskému hokeji trenér hostů Jakub Petr.