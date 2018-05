Karlovarští hokejisté sehnali posily u mistra, Sičák prodloužil smlouvu

Přípravy na extraligu začaly Měsíc měly na oslavy návratu do extraligy hokejové Karlovy Vary, než se pustí do příprav na nejvyšší soutěž. Teď čekají svěřence kouče Pešouta obvyklé letní galeje. Suchá příprava skončí energetikům 4. července, trvat tedy bude dlouhých sedm týdnů. „A to jsme začali o týden později než loni,“ dodává Martin Pešout. Není divu, po tak dlouhé sezoně zakončené úspěšně zvládnutou baráží si hokejisté potřebují taky trochu vydechnout. „O to déle ale budeme trénovat,“ slibuje trenér Energie. Společně s jeho asistentem Tomášem Mariškou má letos v Karlových Varech na starost letní přípravu také kondiční trenér klubu Vojtěch Šik. Náplň tréninků však zůstane víceméně v osvědčené podobě. „Myslím, že úspěšný model by se neměl měnit, takže příprava bude přibližně stejná jako v loňské sezoně. Některé týdny budou zaměřeny vyloženě na kondici, jiné budou především herní. Čeká nás i náročné soustředění v domácích podmínkách, protože v areálu kolem KV Areny máme naprosto vše a ve vynikající kvalitě. Závěrečný týden přípravy tradičně vyvrcholí fyzickými testy hráčů,“ popisuje Pešout pro klubový web program týmu pro následující týdny. Od letní dřiny si pak hráči odpočinou na dovolené, znovu se budou pak trenérům hlásit 29. července. Blok přípravných zápasů začne pro Energii doma se Spartou a Plzní. Celkem by měl extraligový navrátilec v přípravě na nadcházející ročník odehrát alespoň jedenáct duelů, ale jak říká kouč Martin Pešout, může to klidně být i víc, na konci srpna se totiž Energie zúčastní turnaje ve slovinském Bledu, kde se Karlovy Vary ve skupině utkají s Villachem a Medveščakem Záhřeb. „A v případě úspěchu bychom hráli ještě duel o umístění,“ vysvětluje Pešout. Se skladbou přípravných duelů je spokojený. „Čekají nás týmy z extraligy i ze zahraničí, naše mladé mužstvo tak může získávat zkušenosti a porovnat své síly s týmy s různými herními styly,“ pochvaluje si.