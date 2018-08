Výsledky teď nejsou to hlavní, říkal kouč karlovarských hokejistů

„Těší nás, že jsme před našimi fanoušky vyhráli. Bylo to gólově bohaté utkání, takže se muselo lidem líbit,“ pravil po utkání nový litvínovský kouč Milan Razým.

Jeho tým se po dvou výhrách proti Kladnu, při nichž „domácí“ zápas odehrál v nedalekém Mostě, poprvé představil před vlastním publikem na Zimním stadionu Ivana Hlinky a více než dva tisíce diváků viděly kromě výhry svého týmu v podání Vervy hned tři góly v oslabení.

„K procvičení přesilovek jsme moc šancí nedostali. Naopak oslabení jsme si procvičili výborně a dali jsme v něm i dva góly,“ pochvaloval si po utkání kouč Litvínova. Spokojený se vším ale nebyl. „Stejně na tom musíme v obranném pásmu zapracovat, ale máme ještě dost času si to všechno nacvičit,“ zmínil při hodnocení duelu s Energií.

Severočeši vyhráli také svůj třetí přípravný zápas na novou extraligovou sezonu, zatímco Karlovy Vary si ve stejném počtu odehraných utkání poradily pouze doma s Plzní.

Oba týmy testovaly hráče

Výsledky ovšem nejsou tím hlavním, co v současné době trenéry Energie zajímá. „Jdeme do toho zápasu s tím, že ho chceme vyhrát, ovšem výsledek pro nás není nejdůležitější,“ zopakoval před utkáním také karlovarský asistent Tomáš Mariška. „Stále potřebujeme, abychom dodržovali věci, které děláme na tréninku a na které hráče upozorňujeme. To nás bude zajímat asi nejvíc,“ doplnil kouč pro klubový web Energie. Další příležitost ke zlepšení budou mít karlovarští hokejisté už dnes večer, ve Znojmě se hraje od 18.00 hodin.

Do úterního zápasu poslali trenéři hostujícího týmu oproti předešlým duelům znovu trochu jinou sestavu. Víc hracího času dostali hráči, kteří jsou v prvním týmu na zkoušce. „Tolik je neznáme. Chtěli jsme, aby měli dostatečný prostor ukázat, že do týmu mají a chtějí patřit,“ vysvětluje Tomáš Mariška.

Podobně na tom byl však v utkání také Litvínov. V úterý večer proti Energii sice odpočívali domácí Petružálek s Mikúšem, zato do zápasu v dresu Vervy naskočil testovaný bek Ladislav Romančík, slovenský mládežnický reprezentant. Však také Milan Razým výhru svého týmu nepřeceňoval. „Mělo to nádech přípravného utkání. Ve hře je spousta chyb, ale byly k vidění i pěkné akce. S hrou do ofenzivy už můžeme být spokojeni, ale samozřejmě čtyři góly, i přestože tam byla nějaká chybička gólmana, tak na té obraně ještě musíme zapracovat,“ poznamenal po utkání pro server domácího klubu.

Výhru mistra vidělo 3849 lidí

V přípravě na nejvyšší soutěž pokračují také ostatní extraligové týmy. Obhájce titulu a mistr z posledních dvou sezon Kometa Brno uspěla v souboji se Znojmem. Domácí sice inkasovali jako první, ale už ve 25. minutě svítilo na ukazateli skóre 3:1, které se ukázalo i jako konečné. Posila domácího útoku Bedřich Köhler zaznamenal úspěšnou tečí první gól v novém působišti a postaral se o třetí trefu Komety. Také tento zápas byl divácky hojně sledovaný, na stadion dorazilo dokonce 3849 fanoušků.

Ocelářské derby vyšlo lépe Třinci. Vítkovice přivítaly před další na přípravu vysokou návštěvou 2870 diváků Třinec a poté, co jednou inkasovaly v každé třetině, prohrály 0:3. Vychytaným čistým kontem se zaskvěl Peter Hamerlík.

Ve zbývajících duelech porazila Plzeň kazašský celek Saryarka Karaganda 5:2 a Mladá Boleslav podlehla Slovanu Bratislava 1:2 po samostatných nájezdech, jež rozhodly duel ihned po remíze v základní hrací době. Zlín na turnaji Zubr Cup podlehl Novým Zámkům 1:2.