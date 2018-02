Střídání na čele, Karlovy Vary jsou po výhře ve šlágru první

Ve šlágru kola se na karlovarském ledě radovali nejprve hosté zásluhou Luboše Roba ve 14. minutě, ale domácí ke konci třetiny během 65 sekund skóre otočili. Nejprve se trefil Jaromír Kverka a vítěznou trefu zaznamenal slovenský útočník Dávid Gríger.



„Myslím, že bylo k vidění velice kvalitní utkání z obou stran. Já jsem moc rád, že jsme zápas zvládli. Měli jsme dobrý vstup do zápasu, ale bohužel jsme inkasovali první branku. Závěr první třetiny ale patřil nám. Dokázali jsme ho zvládnout a dvěma brankami otočit na naši stranu. Jsme velice rádi, že jsme ustáli silovou a agresivní hru soupeře. To se nám podařilo hlavně díky pohybu,“ říkal po zápase asistent karlovarského trenér Tomáš Mariška.

„Čekali jsme utkání s takovým nábojem, Budějovice jsou tým, který možná potkáme v baráži a určitě proti nám chtěly vyhrát, stejně jako my. Prohráli jsme s nimi třikrát, tak jsme to chtěli aspoň jednou uhrát,“ připojil útočník Vladimír Sičák. Ani jeho nezaskočila tvrdá hra soupeře, stejně jako celý tým.

„Nebojíme se přitvrdit, vyrovnali jsme se s hrou soupeře i ve chvíli, když prohrával a hrál trochu zákeřněji,“ doplnil.

Ve druhé a třetí části přidaly Vary po jedné trefě. Ve 35. minutě obránce Daniel Krejčí a ve 48. minutě podruhé Jaromír Kverka. Bodovaly tak pošesté v řadě a dvě kola před koncem základní části odskočily Jihočechům na rozdíl dvou bodů.

Slovo trenéra Budějovic Mariana Jelínka My jsme jeli do Karlových Varů s touho bodovat a udržet první místo. Což se nám nepodařilo. Nedokázali jsem si poradit s rychlými protiútoky soupeře, na což mají typologicky velice dobré hráče. To nám dělalo problém. Přesto jsme vstřelili gól. Prvních deset minut byl soupeř lepší, ale po naší brance se hra vyrovnala. My jsme měli následně možnost domácím odskočit, ale bohužel jsme nezvládli posledních pět minut první třetiny. Obdrželi jsem dva góly. Ve druhé třetině jsme byli více vylučovaní. Myslím, že jsme byli vykázáni třikrát nebo čtyřikrát. To samozřejmě naši hru poznamenalo a soupeř vyvinul nějaký tlak. Přesto si dovolím tvrdit, že jsme měli šance na vyrovnání, ale opět jsme inkasovali. Ve třetí třetině jsme se pokoušeli s výsledkem něco udělat, ale protivník nám to nedovolil, naopak přidal ještě jednu branku. Co se týče výkonu, tak nemohu říci, že jsem nespokojený. Hráči vyvinuli nemalé úsilí a výsledek je pro nás krutý. Bohužel náš výkon degraduje naše potence, respektive impotence. To nás provází dlouhodobě.

„Teď není důležité, jestli jsme první nebo druzí, podstatné je, že začínáme doma všechny série play off, to je na tom nejdůležitější,“ říká obránce Sičák a na téma možného soupeře pro play off doplňuje:

„Nevybírám si soupeře. Play off je zvláštní soutěž, stejně musíte vyhrát čtyři zápasy, abyste postoupili. Je to jedno proti komu, ale i bych si klidně rád zahrál proti Jágrovi, ale necháme to jak to dopadne.“

Na Budějovice přišla skoro úplně plná hala a mohutně aplaudovala. To je velký rozdíl oproti minulým letům.

„Jsem zde čtvrtý rok, většinou se prohrávalo. Nyní se na konci zápasu tleskalo, což bylo rozhodně příjemnější než bučení ,co bývalo většinou předtím,“ dodává Vladimír Sičák.

O výhře nad Českými Budějovicemi, první v sezoně, mohla Energie rozhodnout dříve, než ji potvrdil pět minut před koncem druhé třetiny Krejčí.

„Vypracovali jsme si několik šancí a mohli soupeři odskočit daleko dříve,“ přiznal asistent trenéra Mariška. „Samozřejmě, že soupeř se po našich chybách do šancí také dostal, ale pokud se to už stalo, tak nás podržel výborně chytající Filip Novotný.“

Ve třetí části si domácí už výsledek hlídali až do definitivní Kverkovy pojistky dvanáct minut před koncem. „Podali jsme velice kvalitní týmový výkon, kdy jsme soupeře nepustili do tlaku a ani do šancí. Následně jsme si zápas pohlídali. Chci poděkovat hráčům jak utkání odpracovali,“ pochvaluje si Mariška.

Nejen jeho překvapila plná KV Arena a hlavně způsob povzbuzování. „Chci poděkovat fanouškům, jakou vytvořili atmosféru. Bylo to parádní a díky za to, v jakém počtu přišli. Poděkovat chci i fanouškům soupeře, kterých přijelo hodně a i oni vytvořili výbornou atmosféru,“ dodává asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška.