Vsetín nás varoval, přiznává karlovarský útočník Vachovec

Mužstvo se v předešlých třech zápasech střelecky probudilo, vždy nastřílelo shodně čtyři branky. Teď znovu jediná trefa, žalostně málo.

„Každá porážka mrzí, samozřejmě. My jsme pětapadesát minut šlapali, bohužel jsme nechytili začátek. Vsetín se zatáhl, pak se zápas těžko otáčí,“ vrací se k sobotnímu klání útočník Michal Vachovec.

Soupeř s vědomím důležitosti utkání dorazil s jednodenním předstihem, možná i proto pevně držel úvodní minuty ve svých rukách. „Nenechali nic náhodě, vlétli na nás a my jen koukali. Nejsou žádní nazdárci, výborně bruslí,“ chválí soupeře.

Energie si hned ve středu střihne další duel proti celku na hraně play-off. Stejně jako Vsetín, i Třebíč v první lize usiluje o jistotu postupu mezi osm nejlepších. Bojují o každý bod, každý zápas už je předehra vyřazovacích bojů. Těžká úloha pro Vary, kterým v poslední době dělá problémy probíjet se soupeřovou obrannou zdí.

„Všechny zápasy jsou těžké. Dohrávají každý souboj, rvou se o každý puk. My musíme hrát stejně a být jim v nasazení minimálně vyrovnaní, i nám jde pořád o co nejlepší umístění,“ říká Vachovec.

Třebíč by klidně mohla být prvním soupeřem play-off. Vary aktuálně drží druhou pozici, Třebíč je sedmá. Bodové rozestupy s týmy před a za sebou mají téměř shodné. Rýsuje se čtvrtfinálová dvojice Vary – Třebíč?

Středeční zápas jako test? „Nad tím vůbec nepřemýšlíme, nevybíráme si soupeře. Potřebujeme vyhrávat a nerozdávat doma body,“ dodal Vachovec. Ukázat na protivníka si Energie nemůže, ale svou výchozí pozici pro klíčovou část sezony si uhraje sama. Klidně ještě může skončit první a přeskočit České Budějovice, stejně tak ale může zahučet pod Kladno a třeba i čtvrtý Přerov.

Z tabulkových sousedů do pátého místa má možná nejlepší los. Jen Kladno bude vyzývat na jeho ledě. Budějovice, Přerov i Slavii přivítá v prostředí domácí arény. „Na tabulku nekoukáme. Nebo samozřejmě se podíváme, ale nijak nepočítáme, kolik bodů kdo musí získat a podobně. Nejdůležitější pro nás teprve přijde,“ prohlásil útočník. Závěrečná čtvrtina základní části nabízí poslední možnost vyladit formu, získat herní pohodu a na dálku či hezky tváří v tvář soupeřům vyslat varovný vzkaz: jsme tady a chceme do baráže!

„Rozhodně chceme jít do play-off v pohodě, být psychicky nahoře. Naší snahou je a bude už do začátku play-off neprohrát žádný zápas,“ říká vysoký útočník. I pětiminutové výpadky, jako byl ten proti Vsetínu, je třeba zcela vymazat. Dvoubrankové manko se maže obtížně, ještě bolavější bude podobně špatný vstup do utkání v jakékoliv sérii. „Jasně, dostali jsme správné varování,“ dodal.

K tomu by tým potřeboval aspoň trochu vystrašit papírově největší soupeře v boji o proklouznutí do baráže. Českým Budějovicím tým podlehl ve všech třech zápasech, proti Kladnu získal sedm z devíti možných bodů. Krátce před play-off zadusit oba soupeře?

„Chceme vyhrát každý zápas. Nekoukáme, jestli hrajeme proti Vsetínu nebo Budějovicím. Chceme zpátky do extraligy, takže musíme porazit každého. A zbytek zápasů v základní části první ligy nás musí dobře připravit na play-off,“ uzavírá Michal Vachovec.