Nechceme se v každé porážce hrabat, tvrdí karlovarský Šenkeřík

Hokejisty Energie posílí v útoku Roman Vlach Hokejisty extraligové Energie posílí Roman Vlach, z Třince na západ Čech se útočník přesouvá na hostování do konce sezony. „Reagujeme na zranění středního útočníka Dávida Grígera. Roman u nás už před několika lety působil, tak přichází do známého prostředí, což je pro něj určitě výhoda,“ uvedl trenér a sportovní manažer Energie Martin Pešout na klubovém webu. S týmem si Roman Vlach poprvé zatrénoval už ve středu, měl by být tedy na zápas doma s Libercem připravený. V Realistic areně se hraje od 17.30 hodin. V minulosti hrál Vlach vedle Zlína, Karlových Varů a Třince i za Olomouc a Liberec. V extralize má na kontě 556 zápasů s bilancí 106 branek a 108 asistencí. Devětadvacetiletý hokejista působil v Karlových Varech od ledna 2013 až do konce následující sezony. V sezoně 2013-14 byl s 32 body (z toho 17 za vstřelené branky) v základní části dokonce druhým nejproduktivnějším hráčem Energie vůbec, hned za Martinem Zaťovičem. Po vydařeném ročníku se Roman Vlach přesunul zpátky do Zlína, kde odehrál další dvě a půl sezony. Pak se přesunul do Olomouce a odtud na další hostování do Třince, se kterým v uplynulé sezoně dokráčel v extralize až do finále a nakonec s oceláři vybojoval stříbrné medaile. V aktuální sezoně odehrál zlínský odchovanec za Třinec pět zápasů, ve kterých se střelecky neprosadil.