Slavia ukázala sílu, říká karlovarský asistent Maruštík

Jak totiž po přetahované v úvodním duelu se Slavií, která skončila pro domácí výhrou v prodloužení 4:3, pravil karlovarský asistent Tomáš Mariška: „Slavia jednoznačně ukázala, v čem je její síla. Je velmi silná v předbrankovém prostoru a neskutečně efektivní, takže se na to budeme muset připravit.“

V první repríze extraligových finále z let 2008 a 2009 se Karlovy Vary ujaly vedení zásluhou středního útočníka Petra Stloukala už po 43 vteřinách hry. V deváté minutě zvýšil bývalý hráč Slavie Daniel Vrdlovec na rozdíl dvou branek.

Pražanům se v prostřední části povedl obrat. V polovině duelu slovenský forvard Martin Šagát vstřelil kontaktní branku a ve 34. minutě Slavia během 22 vteřin otočila skóre. Vyrovnávací gól zařídil střední útočník Marek Račuk a Zdeněk Doležal poté proměnil trestné střílení. Rovněž Energie ale dokázala otočit stav a ústřední postavou byl pětadvacetiletý Flek. Rodák z Mariánských Lázní ve 44. minutě nejprve srovnal a po 28 sekundách nastaveného času rozhodl šestým gólem ve vyřazovacích bojích o první výhře Západočechů v sérii.

„Jsme rádi, že se nám povedlo vydřít první bod. Můžu jen smeknout před tím, co předvedli naši hráči, jak zvládli vrátit se do utkání, zvládnout tuto těžkou situaci a nakonec si utkání vzít tady před výborným domácím publikem,“ pochválil Mariška své hráče po prvním duelu na klubovém webu. Už před utkáním je nabádal, aby dobře vstoupili do utkání.

„Věděli jsme, že jsme měli na toto období poměrně dlouhou pauzu,“ vysvětluje. To se sice Energii povedlo, ale druhá třetina byla pro ni pak o to horší. Takový obrat už nechtěli domácí ve druhém utkání série dopustit a slávistické střelce si pohlídali.

Když už se zdálo, že první třetina skončí bez branek, trefil se ve 20. minutě v přesilové hře Matič Podlipnik. Branka slovinského obránce Karlových Varů se nakonec ukázala jako rozhodující. V prostřední části přidala Energie další dvě branky. Na 3:0 zvýšil v dvojnásobné početní výhodně sedmým gólem v play off útočník Jakub Flek, který v úvodním dějství kvůli nesportovnímu chování obdržel desetiminutový osobní trest.

Výhru zpečetil v poslední třetině útočník Ondřej Beránek druhou brankou večera. „Klíčové pro utkání bylo to, že jsme ustáli úvodní tlak soupeře, a dokonce se nám povedlo jít do vedení. Myslím si, že od druhé třetiny jsme zlepšili pohyb, začali jsme hrát jednodušeji. Dostávali jsme soupeře pod tlak a z toho plynuly naše přesilové hry. Jsem rád, že se nám podařilo dvě přesilové hry využít, oproti včerejšku to byl asi největší rozdíl v naší hře,“ zhodnotil duel Mariška.

Energie zvládla také šestý duel v letošních vyřazovacích bojích. Ve třech z nich gólman Filip Novotný vychytal čisté konto. Před odvetami na Slavii se ovšem musí mít na pozoru. O efektivitě Pražanů se přesvědčili už v prvním duelu semifinále.