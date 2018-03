Rychlost je naše síla, tvrdí karlovarský obránce Podlipnik

Energie do klíčové série vlétla výborně, byť úvodní duel nakonec musela ze stavu 2:3 otáčet. Po domácích zápasech má dvě výhry. Polovina úkolu splněna. Napoprvé drama do prodloužení, v odvetě pak jasná záležitost a třetí nula pro brankáře Novotného v play off.

Karlovy Vary oba zápasy ovládly. Byly lepším celkem a vyvarovat se úternímu tříminutovému kolapsu, byla by Slavia bez šancí úplně. „Myslím, že jsme hráli dobře. Výborně jsme bruslili, pokrývali celé hřiště. Dávali puky do hloubky a chodili pro ně,“ hodnotí spokojeně první dvě výhry semifinále obránce Matic Podlipnik. Nejdůraznější vzkaz Energie svému vyzývateli poslala hned v prvních dvaceti minutách bitvy, kdy soupeře doslova mačkala v pásmu a nedovolovala vydechnout.

„Rychlost je naše síla. Máme dobrý pohyb, a děláme tak problémy každému,“ pochvaluje si slovinský zadák. Teď se však souboj o postup do baráže přesune do Prahy. Slavia musí v Edenu notně přidat, jinak bude moct vystavit protivníkovi z extraligových finále z let 2008 a 2009 šek pro lítý boj o extraligu. Tedy baráž.

Přestože přesilovky v mnoha zápasech Energii zradily, Pražané dělají faulů příliš. Ve středu hned dvakrát jejich prohřešky Vary ztrestaly. „Samozřejmě máme radost, že jsme ve středu proměnili dvě přesilovky. Celou sezonu se v nich docela trápíme, nijak nám to nepadalo. Teď jsme je využili v pravý čas,“ ulevil si Podlipnik.

A plusem je i vylepšená defenzíva. Napodruhé nula, pro Slavii jen málo příležitostí skórovat. „Takový je hokej, že se stane to, co nám v úterý. Dostali jsme tři góly během tří minut. Věřím, že jsme se poučili. Víme, že musíme hrát celých šedesát minut naplno. Podobné výpadky mít nesmíme, jen tak můžeme být úspěšní.“

Trenéři Pešout s Mariškou vědí: klíčem k průniku do baráže bude pevná obrana. Na ledě nehostinného Edenu bude těžší držet domácí výběr na uzdě. „Všichni musíme makat dozadu. Máme kvalitního gólmana, puky je třeba dávat rychle ven a pohlídat si porážky,“ říká Matic Podlipnik.

Menší hřiště v Edenu

Zkušený obránce čeká v Praze lepšího soupeře. Lepšího a také odvážnějšího. Tým, který už rozluštil dané karty v partii a teď potřebuje tasit výkon na hraně možností. „Nemají co ztratit,“ myslí si. „Dají do zápasu všechno, třetí zápas je klíčový. Oni po nás půjdou, budou velmi nepříjemní. My uděláme maximum pro to, abychom zápas zvládli.“

K dobru Slavia dostane známé prostředí. Menší hřiště, na kterém v Edenu hraje. Energie už ve čtvrtfinále musela pro venkovní duely ve Vsetíne vstřebat menší rozměry kluziště. „Bude to jejich výhoda, jsou zvyklí na malém hřišti hrát. Budou hodně bruslit, snažit se sbírat nahazované puky. Musíme je dostávat rychle z pásma a nekomplikovat si hru. Moc brejků asi nebude,“ tuší Podlipnik.

V Edenu se hraje dnes nezvykle už od 14.30 hodin, důvodem je podvečerní fotbalové derby na Spartě, kam slávističtí fandové budou vyrážet v obvyklém průvodu a zbytek se jich požene k televizním obrazovkám. Nedělní čtvrtý zápas semifinálové série už začne v domovském stánku hokejové Slavie v obvyklých 17.00 hodin.

Už dnešní bitva o budoucím vývoji semifinále hodně napoví. Mečbol pro Karlovy Vary, nebo návrat Slavie do série? Dvakrát obě mužstva proti sobě v letošní sezoně v Praze hrála. Ještě v říjnu vyhráli hosté 5:1, na konci kalendářního roku pak padly jen tři branky a v nájezdech vyhráli sešívaní. „Jedeme tam určitě vyhrát a co nejdřív ukončit sérii,“ vzkazuje Matic Podlipnik.

Oproti čtvrtfinále sebevědomější slova před přesunem série do útočiště protivníka. Energie získala sebevědomí, rychle chce být jistým účastníkem baráže. I proto, aby ušetřila síly a nepřišla o další hráče. V sérii proti Vsetínu přišla o obránce Sičáka, ve středu o útočníka Gorčíka. Oba letos dohráli. Kabina hlásí: hrajeme i za ně!