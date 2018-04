Věřili jsme, že dvacet bodů uděláme, tvrdí karlovarský útočník Balán

Při sestupové sezoně jakoby trenéři marně hledali prvního centra. S návratem Balána ho trenéři do role elitního středního útočníka postavili a zmíněná lajna rozhodovala zápasy. Psychicky náročný rok, o to větší úleva na jeho zdařilém konci. „Jsme strašně nadšení, že jsme zvládli postoupit. Myslím, že jsme si za tím tvrdě šli a zasloužili si vrátit se do extraligy,“ říká Stanislav Balán.

Převládá nadšení, nebo je to spíš úleva?

Obojí. (úsměv) Obrovské nadšení i úleva, že jsme to dokázali a splnili svůj cíl.

Celou sezonu jste šli striktně za jediným cílem?

Bylo klíčové, že jsme celou dobu věřili. Pořád jsme byli přesvědčení, že to dokážeme a nepochybovali jsme o sobě. Kdyby tomu tak nebylo, těžko bychom teď slavili postup. V sezoně jsme menší výpadky měli, ale těm se nevyhne žádné mužstvo. Snažili jsme se je eliminovat na co nejkratší období a já musím kluky pochválit, jak jsme vše zvládli.

Byla chvíle, kdy jste zapochybovali?

Vůbec! Jak trenéři, tak my starší hráči jsme věděli, co máme dělat. Přidali se i mladší kluci, kteří odvedli velký kus práce a společně jsme postoupili.

Jak se týmu pod velkým tlakem hrálo?

Kluci na tlak byli zvyklí. Už loni tu většina týmu byla, když kluci hráli baráž a nezvládli ji. Poučili jsme se vzájemně. I mladší kluci mají starty v extralize. Podařilo se složit vyrovnané pětky, protože dneska nejde sázet na jednu lajnu. Nám dávaly góly všechny lajny a takhle jsme si pomáhali.

Byla základní část míněná jako příprava?

Ne všechny zápasy vypadaly přesně podle našich představ, ale důležité bylo, že jsme dokázali bodovat. Později se nikdo neptá, kdo jak hrál a kdo byl lepší. Rozhodují výsledky. A je jedno, zda o gól nebo o pět.

Obětovali jste některé zápasy jako přípravu a snahu si něco zkusit?

Na konci sezony už jsme si mohli dovolit momenty, kdy někdo nehrál a tak. Zkoušeli jsme další hráče na přesilovky a vyšlo nám to.

Nebáli jste se hladké cesty play off? Že vás na baráž nepřipraví?

Je pravda, že jsme takhle hladkou cestu nečekali. Nic to však nemění na tom, že obě série byly těžké. Hlavně zápasy na Slavii a ve Vsetíně... Nikdo se ale už ptát nebude, jak snadná cesta to byla. Prostě 4:0 a konec. (úsměv)

Začátek baráže jste neměli dobrý. Pořád jste byli v klidu?

Jo, pořád v klidu. Sice jsme začali špatně hned první zápas v Litvínově, ale věřili jsme si. Věřili jsme, že doma budeme vyhrávat a venku nějaké body uděláme. Pořád jsme věřili, že dvacet bodů uděláme.

Jak velkou sílu tým ukázal během baráže?

Obrovskou sílu! Projevil se velký charakter týmu, když jsme si vůbec nepřipouštěli, že by to mohlo dopadnout špatně. Pořád jsme věřili a šli za postupem.

Vy sám jste přišel loni s jediným cílem. Jste šťastný?

Jsem. Jsou to krásné pocity. Dokázali jsme postoupit. Je jednoduché říct, že chcete postoupit, pak se to nepovede a mávne se rukou. O to sladší je, že jsme cíl dokázali splnit. Stmelili jsme se. Mohl bych chválit pořád dokola. (úsměv)

Už přemýšlíte, co příští sezonu?

Vedení nám před baráží oznámilo, že s námi se všemi počítá na příští sezonu. Uvidíme, jak to bude doopravdy. Já osobně mám smlouvu na další rok.