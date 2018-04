Kladnu to šlape, má výborně zmáknutý systém, varuje karlovarský Rachůnek

Právě skoro až neuvěřitelná otočka v elektrizující atmosféře má být odrazovým můstkem také pro další domácí zápas, tentokrát s Kladnem, kterému chce Energie oplatit nedělní porážku ve 3. kole baráže 1:3. V KV Areně se v úterý hraje od 17.30 hodin.

Karlovy Vary - Kladno Sledujte od 17.30 online

„Lidi je v baráži odepisují, ale mají výborně zmáknutý systém a tým jim šlape,“ varuje před úterním soupeřem karlovarský útočník Tomáš Rachůnek.

Nadobro odstranit zbytečně velký respekt z barážových protivníků. To je stále aktuální úkol, na jehož plnění může dnes Energie proti Kladnu navázat, pokud zvládne přidat do barážové sbírky další výhru k té zatím jediné, nad Jihlavou v prodloužení.

Play off první ligy prolétly Karlovy Vary v nejkratším možném termínu, v baráži jako by necítily půdu pod nohama. Znovu našly svůj rytmus až po čtyřech třetinách zápolení s extraligovými celky. Až pak Duklu mocně mačkaly v jejím pásmu, aby v „last minute“ termínu sebraly dva body. „Takový zápas nás musí nakopnout,“ věří klíčový forvard Energie.

Energie neotáčela zápasy ani v první lize. Velká vzpruha?

Dva body proti Jihlavě pro nás byly zlaté. Otáčet zápas proti extraligovému soupeři, který hraje úplně o všechno, je strašně těžké. My jsme to zvládli, musí nás to posílit. Zároveň se musíme poučit ze začátku zápasu, který nebyl z naší strany dobrý.

Hrají v tom svou roli i zdánlivě snadné play off?

První zápas v baráži v Litvínově byl z naší strany ustrašený. Musíme přepnout. Ani ne tak rychlostně, tým máme bruslivý a rychlý. Ale extraligoví hráči mají rychlejší rozhodování, situace řeší lépe. Hráči přemýšlí rychleji.

Už si tým zvyknul na vyšší level?

Já myslím, že jo. Skoro všichni jsme extraligu před rokem hráli. Jasně, teď jsme byli rok v první lize, ale je to otázka jedné dvou třetin. Už v prvním zápase jsme pak hru vyrovnali.

Je rozdíl i v síle? Jihlava vás první třetinu dost mlátila a v soubojích byla silnější.

Určitě jsou na tom silově lépe, než byly týmy v první lize, proti kterým jsme hráli. V Litvínově to bylo markantní, oni mají velké a silné hráče. Velmi dobře toho využili. I Jihlava má zarputilý tým. Tím cennější pro nás bylo, že jsme je padesát minut tlačili a oni se jenom bránili.

O kolik složitější je dostávat se do šancí?

Takticky jsou jinde. I my jsme si říkali, že bude rozdíl v síle soupeřů. Ve vší úctě k Vsetínu a Slavii, oni měli pět šancí a dali jeden gól. Extraligovým soupeřům nabídnete tři šance a dvě z nich využijí. Musíme se podobným chybám vyvarovat. Víme, že pro obránce to není vůbec jednoduché, protože útočníci v extralize mají jinou kvalitu.

Jak moc jste na větší sílu soupeřů upozorňovali?

Říkali jsme si to, sami jsme to poznali v Litvínově hned v prvních střídáních. (úsměv) Zápasy jsou vyrovnanější, asi nikdo v baráži nebude nikoho válcovat. Nás v první lize prověřilo pár týmů, dá se říct. Zbytek už prohrával větším rozdílem, někdy zápas už jen doklouzávali. My se musíme soustředit na hru a hrát naplno celých šedesát minut.

Cítili jste během zápasu s Jihlavou, že jste získali půdu pod nohama?

Když dojedeme do Jihlavy, bude to jiný zápas. Ale samozřejmě nás potěšilo, že takhle organizovaného a silného soupeře jsme zatlačili, donutili k chybám.

Jak nepříjemné je zpátky přeladit zpátky po dvou duelech s extraligovými celky na zápasy proti Kladnu?

Kladno i České Budějovice jsou extraligové celky, na úrovni soutěže. Všechny zápasy s nimi v základní části byly kvalitní, velmi vyrovnané. Bilancí s Kladnem se nesmíme uspokojit, protože hrají velmi dobrý hokej. Lidi je v baráži odepisují, ale mají výborně zmáknutý systém a tým jim šlape.