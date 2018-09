Karlovarský Skuhravý: I po roce je každé vítězství v extralize sladké

„Byli jsem obětaví a mnohem pevnější v obraně než v Olomouci,“ pochvaloval si po utkání karlovarský asistent trenéra Tomáš Mariška. Porážku 1:4 na Hané v úvodním kole odčinili energetici podobně jednoznačnou výhrou 4:0 doma s Boleslaví.

„Výsledek vypadá jednoznačně, ale zápas rozhodně jednoduchý nebyl. Prvních deset minut byli hosté jednoznačně lepší. Kdyby nás Filip Novotný nepodržel výbornými zákroky, mohl být zápas úplně o něčem jiném,“ připomíná Mariška.

Od jeho týmu to byla v neděli pro Mladou Boleslav tvrdá lekce z efektivity a bojovnosti, což uznal i hostující kouč Vladimír Čermák „Dostali jsme lekci. Věřím tomu, že kdybychom hráli jako ve třetí třetině nebo prvních deset minut, tak by byl výsledek jiný. To je však jenom kdyby. Pokud se z toho nepoučíme, tak se budeme trápit i nadále,“ posteskl si po utkání.

Zatímco sebevědomí hostujících střelců drtil svým výkonem gólman Novotný, za Karlovy Vary se v závěru první třetiny trefili Beránek s Šenkeříkem. „Pak jsme se uklidnili a hra z naší strany už měla velmi dobré parametry,“ byl s dalším vývojem zápasu spokojený Mariška.

Návrat do extraligy před domácími diváky oslavil brankou i kapitán Václav Skuhravý, to když ve 32. minutě donutil dotírající Gorčík chybovat hostujícího Kotvana a Skuhravý pohotově z bezprostřední blízkosti propálil brankáře Krošelje.

„Boleslav dobře začala, v první třetině nás zatlačila, ale Filip Novotný se výborně rozchytal a nám se podařilo vstřelit dva slepené góly. Od druhé třetiny jsme zápas kontrolovali, nikam jsme se nějak nehnali a čekali jsme až se naskytne nějaká další šance,“ vysvětloval k taktice v utkání karlovarský kapitán.

Po jeho brance reagoval mladoboleslavský trenér Kýhos na nepříznivý vývoj zápasu odvoláním slovinského gólmana, kterého nahradil Kantor. Také on v Karlových Varech ten večer kapituloval, když pět sekund před koncem ujel všem ve vlastním oslabení Lapšanský.

„V závěrečné třetině hokej asi moc krásy nepobral, soustředili jsme se už na obranu, protože ze začátku soutěže se hraje o velmi důležité body. Všechny týmy mají neskutečnou sílu,“ uvědomuje si Tomáš Mariška.

Podle kapitána Skuhravého si ovšem se spoluhráči na extraligové tempo zvykat moc nemuseli. „Ze začátku soutěže má každý tým spoustu sil. Jsou to urputné zápasy a teď to bylo také tak,“ vysvětloval Skuhravý. „Jsme hrozně rádi za první tři body v extralize. I po roce je každé vítězství v extralize sladké,“ usmíval se po utkání.