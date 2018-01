Série skončila, karlovarská ztráta na lídra první ligy se zvětšila

Vsetín rozhodl o triumfu v Karlových Varech už po pěti minutách hry, kdy se zásluhou útočníků Jiřího Karafiáta a Petra Beránka ujal vedení 2:0. Západočeši se prosadili v závěrečné minutě úvodního dějství díky forvardovi Jakubu Flekovi, ale ve zbývajících dvou třetinách se jim už brankáře Luboše Horčičku překonat nepodařilo.

„Ztráta bodů nás velice mrzí,“ přiznal asistent karlovarského trenéra Tomáš Mariška. Všechno rozhodl už samotný úvod duelu. „Nahráli jsme soupeři na první gól, který jsme mu vlastně darovali. Následně jsme nevyužili přesilovku, kde jsme měli dvě vyložené šance. Hned po té přesilovce jsme udělali chybu a nechali soupeře odskočit na 0:2,“ popisuje Mariška.

Energie ještě do první přestávky snížila, ale potom se už nedokázala prosadit proti zhuštěné obraně. „Bylo tam velmi mnoho zákroků na hraně faulu, možná i za hranou, tak co nebylo zakázáno, tak bylo dovoleno. To nám moc nevyhovovalo a nedokázali jsme se, i když jsme na to hráče upozorňovali, s tím popasovat. To je důvod, proč jsme prohráli,“ myslí si Tomáš Mariška.

Ve středu hraje Energie v Třebíči, doma se představí znovu v sobotu, přijede Slovan Ústí nad Labem, který už jednou v KV Areně vyhrál, a během olympijských her v Jižní Koreji bude postrádat dva hráče. Slovinsko budou reprezentovat Matic Podlipnik a Sabahudin Kovačevič. Z WSM ligy budou na OH ještě kladenský Jurij Repe a budějovický Žiga Pavlin (všichni Slovinsko).