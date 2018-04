V Karlových Varech chybí generální sponzor. Extraliga se ale hrát bude

Máte za sebou rok ve WSM lize. Řešil jste za tu dobu nějak otázku generálního sponzora?

Řešil. Ale zatím jsme nezískali žádného.

Máte alespoň nějaké náznaky, že by některá z jednání směřovala v tomto ohledu ke zdárnému konci?

Nemám žádné.

Uvažoval jste, byť jen třeba na okamžik, že do extraligy nepůjdete a licenci prodáte?

Ani v nejmenším.

Znamená to tedy, že do nejvyšší soutěže půjdete i za předpokladu, že budete muset financovat chod klubu ze svých prostředků?

Samozřejmě. Co jiného mi zbývá? Ale rozhodně nejsem sám. Předpokládám a doufám, že sponzoři, kteří tým podporovali doposud, jej budou podporovat i nadále. Generální partner je sice důležitý, ale my jsme ukázali, že to jde i bez něj. Hráli jsme s extraligovými mužstvy, která generální partnery mají. A hokej byl vyrovnaný.

Takže jdete do nejvyšší soutěže takříkajíc hlava nehlava?

To není hlava nehlava. Dokázali jsme, že extraligové týmy porážet umíme a věřím, že tomu bude i nadále.

V okamžiku, kdy Energie sestoupila do WSM ligy, jste tvrdil, že rozdíl v penězích mezi extraligou a druhou největší soutěží není až tak vysoký. Naplnilo se toto tvrzení?

Hlavním rozdílem je, že ve WSM lize nejsou na rozdíl od extraligy sponzorské peníze, které si jednotlivé kluby rozdělují. Už to znamenalo propad ve financování klubu o osm milionů.

Máte spočítáno, na kolik vás jedna sezona ve WSM lize přišla?

Ještě ne. Sčítat a odčítat začneme až budou dohrané všechny zápasy, tedy v tomto týdnu.

A náklady na extraligu byly v minulosti jaké?

V sezoně, kdy jsme extraligu vyhráli, to bylo 125 milionů korun. A potom jsme s rozpočtem šli dolů až na nějakých 70 milionů.